Διέλυσε εκτός έδρας την Ουντινέζε η Ρόμα (2-5) και με αγώνα περισσότερο πήγε στο -1 από την κορυφή.

Παρότι είχε προηγηθεί ένα ματς με την Κάλιαρι μεσοβδόμαδα και ακολουθεί άλλο για το Champions League την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι δεν είχε πολλά περιθώρια για rotation λόγω των απουσίων. Η ομάδα του έκανε τη δουλειά στην έδρα της Ουντινέζε, με παιχνίδι περισσότερο πλησίασε στο -1 από την κορυφή και ελπίζει Ίντερ και Λάτσιο να έχουν απώλειες. Ήταν η 7η ήττα στα τελευταία 8 ματς για την Ουντινέζε, που βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού και ο προπονητής, Ρούναϊτς, υπό πίεση.

Δεν άφησαν περιθώρια για συζήτηση για το ποιος θα είναι ο νικητής οι Ρωμαίοι και στο πρώτο μέρος το σκορ ήταν 0-4. Στο 10’ άνοιξε το σκορ με κεφαλιά ο Κριστάντε και ακολούθησαν γκολ από τους Ροδρίγο Μόρα (31’), ένα ακόμα από τον Μάλεν (33’) και Εντικά (37’). Στην επανάληψη και το 50’ μείωσαν με τον Τζανιόλο οι Φριουλάνι σε 1-4 και στο 78’ σε 2-4 με τον Πάλμα. Το τελικό 2-5 διαμόρφωσε στο 92’ ο Γκιλάρντι για την Ρόμα που συνεχίζει την αήττητη πορεία της στην Serie A.