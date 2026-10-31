Φόστερ: «Για τέτοια κλειστά παιχνίδια με έφεραν στον ΠΑΟΚ»

Ο Μάρκους Φόστερ μίλησε για τη δύσκολη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ηρακλή στο Ιβανώφειο, την προσωπικότητά του στα κρίσιμα σημεία και τον χαρακτήρα που δείχνει η ομάδα του.

Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από το Ιβανώφειο, επικρατώντας του Ηρακλή με 63-53, με τον Μάρκους Φόστερ να αποτελεί τον πρώτο σκόρερ των «ασπρόμαυρων» με 17 πόντους. Ο Αμερικανός γκαρντ στάθηκε στη σημασία της νίκης, αλλά και στην ανάγκη η ομάδα του να βρίσκει τρόπους να επικρατεί με μεγαλύτερη άνεση.

Μιλώντας μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Φόστερ υπογράμμισε πως απολαμβάνει να αγωνίζεται σε παιχνίδια που κρίνονται στις λεπτομέρειες, τονίζοντας μάλιστα ότι η ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε τέτοιες συνθήκες είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ.

Για τη νίκη επί του Ηρακλή:

«Ήταν πολύ ωραία η ατμόσφαιρα σήμερα και διασκεδαστικό το παιχνίδι. Ήταν μια δύσκολη νίκη. Το τελευταίο διάστημα πολλά από τα παιχνίδια μας είναι δύσκολα, αλλά όσο βρίσκουμε τρόπους να κερδίζουμε, αυτό είναι που μετράει περισσότερο αυτή τη στιγμή. Είμαι χαρούμενος που καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη».

Για το πώς κατάφεραν να παραμείνουν συγκεντρωμένοι σε μια τόσο έντονη ατμόσφαιρα:

«Νομίζω ότι όλη την εβδομάδα προετοιμαστήκαμε πολύ γι' αυτό και καταλάβαμε την πρόκληση που είχαμε μπροστά μας. Πολλοί γνωρίζουν αυτό το γήπεδο και τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Είχαμε βάλει στο μυαλό μας ότι θα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, με πολύ θόρυβο στην εξέδρα. Ήμασταν λοιπόν έτοιμοι και προετοιμασμένοι και πιστεύω ότι γι' αυτό καταφέραμε να φύγουμε με τη νίκη».

Για το αν απολαμβάνει τα κλειστά παιχνίδια και την ευθύνη στα κρίσιμα σημεία:

«Φυσικά και χρειαζόμαστε παιχνίδια στα οποία θα παίρνουμε μεγάλες διαφορές και άνετες νίκες, με 10 ή 15 πόντους. Αλλά προσωπικά, συνήθως παίζω το καλύτερό μου μπάσκετ σε τέτοια κλειστά παιχνίδια, που κρίνονται στο τέλος. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους που με έφεραν εδώ. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να βρούμε τρόπους να παίρνουμε πιο άνετες νίκες».

Για τον χαρακτήρα που δείχνει ο ΠΑΟΚ μέσα από αυτές τις νίκες:

«Δείχνει πολύ χαρακτήρα, γιατί χρειάζεσαι τέτοιου είδους νίκες. Νομίζω ότι πολλές ομάδες, αν είχαν τόσα δύσκολα παιχνίδια όσα εμείς, δεν θα κατάφερναν να τα κερδίσουν όλα, όπως έχουμε κάνει εμείς. Επομένως, υπάρχει και η καλή και η κακή πλευρά σε αυτό. Πρέπει απλώς να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε κάθε εβδομάδα και να παίρνουμε νίκες».