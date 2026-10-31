Αστέρας AKTOR: Με δύο απουσίες και μία επιστροφή στην Τούμπα

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Με δύο σημαντικές απουσίες, αλλά και μία επιστροφή, ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ο Αστέρας AKTOR για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ (1/11, 19:00), στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι Αρκάδες θα ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη με τον Γιάννη Κοντοέ στον πάγκο τους, καθώς ο 40χρονος τεχνικός ανέλαβε προσωρινά την τεχνική ηγεσία της ομάδας μετά την αποχώρηση του Γιώργου Αντωνόπουλου.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα, εκτός αποστολής έμειναν οι Χουλιάν Μπαρτόλο και Αντριάν Ριέρα, καθώς δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Αντίθετα, στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού επιστρέφει ο Μπρούνο Πέρεθ, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του, προπονήθηκε κανονικά και συμπεριλήφθηκε στις επιλογές για το παιχνίδι της Τούμπας.

Αναλυτικά η αποστολή του Αστέρα AKTOR:

Παπαδόπουλος, Κριαράς, Χατζηεμμανουήλ, Χρυσόπουλος, Μπόρσον, Μπουζούκης, Μακέντα, Έντερ, Κετού, Τσίκο, Ορόθκο, Καλτσάς, Κουρμπέλης, Γκέζος, Κώτσιρας, Μέντεθ, Σίλβα, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Δεληγιαννίδης, Λάσκαρης, Κιμπιόκα, Πέρεθ.