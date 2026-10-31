Mε συμβολή Καρέτσα η Ντόρτμουντ «έσωσε» τον βαθμό στην έδρα της Μπάγερν! (vid)

Mε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, περνώντας στο ματς στο 67' και να συμμετέχει στη φάση του 2-2, η Μπορούσια Ντόρτμουντ «έσωσε» τον βαθμό στην έδρα της μεγάλης της αντιπάλου και μετά από ένα συναρπαστικό ματς (2-2), παρέμεινε «συγκάτοικος» στην κορυφή της Μπουντεσλίγκα.

Η Μπάγερν πήρε το προβάδισμα στο 38ο λεπτό με τον Λάιμερ και στο 56' είχε την ευκαιρία για το 2-0, όμως ο Χάρι Κέιν δεν κατάφερε να ευστοχήσει από την άσπρη βούλα, στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι.

Η Ντόρτμουντ... άδραξε την ευκαιρία και λίγο μετά στο 60', έφερε το παιχνίδι στα ίσα, με τον Γκιρασί να σκοράρει μετά την εξαιρετική ασίστ του Τσουκουεμέκα. Οι Βαυαροί ανέκτησαν την πρωτοπορία χωρίς... καθυστέρηση καθώς έξι λεπτά αργότερα ο Ουπαμεκανό «έγραψε» το 2-1.

Στο 67ο λεπτό πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επιστρέφοντας στη δράση και λίγο πριν τη συμπλήρωση των ενενήντα έγινε... παράγοντας του αγώνα.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός κέρδισε την μπάλα προωθώντας την στην περιοχή για τον Φάμπιο Σίλβα, ο οποίος επέμεινε στη φάση και τελικά με ωραίο τελείωμα νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2, μετά από ένα συναρπαστικό ματς που διατήρησε τις δύο ομάδες ισόβαθμες στην κορυφή της Mπουντεσλίγκα με 18 βαθμούς.