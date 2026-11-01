Πάνω που λέγαμε ότι δε θα συμβεί ποτέ... ιδού: ο Λιούις Χάμιλτον «έγραψε» τον ταχύτερο γύρο στο Μεξικό, παίρνοντας την πρώτη του pole μετά από 3 ολόκληρα χρόνια! Δεύτερος ο Ράσελ, τρίτος ο Λεκλέρκ.

Κάποτε τις μάζευε όπως ο Σκρουτζ ΜακΝτακ τα νομίσματα: τη μία μετά την άλλη, μετά την άλλη. Είχε φτάσει τις 104, περισσότερες από οποιονδήποτε άλλον εννοείται, με την ευκολία που γνωστός αριστερός (στο πόδι, όχι στις απόψεις...) ποδοσφαιριστής βάζει να πιει ένα ποτήρι νερό. Μέχρι που...

Μέχρι που μετά την Ουγγαρία το 2023 κατέβηκε ο γενικός. Ο απόλυτος ρέκορντμαν της F1 όχι απλά δεν μπόρεσε να «ξαναγράψει» ταχύτερο γύρο σε κατατακτήριες δοκιμές, αλλά σε όλα εκείνα τα Σάββατα από τότε κι εντεύθεν έπαιρνε το τρυπάνι του και το βουτούσε στο υγρό στοιχείο, με αποτέλεσμα να κάνει μια περήφανη τρύπα στο νερό.

Μέχρι σήμερα στο Μεξικό, δηλαδή. Γιατί, βλέπετε, ο Λιούις Χάμιλτον πράγματι επέστρεψε στις pole, παίρνοντας την 105 της υπέρλαμπρης καριέρας του και, παράλληλα, την πρώτη του με τα χρώματα της Φεράρι!

A FIRST POLE POSITION IN RED FOR LEWIS HAMILTON!! 🔴 🔥 https://t.co/zWH8s0CJ7L — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 31, 2026

Ο Βρετανός ήταν καταπληκτικός στο ακροτελεύτιο πέρασμά του και είδε, επιτέλους, το P1 ν' ανάβει δίπλα στ' όνομά του μετά το πέρας του Q3, επιστρέφοντας στην... αγαπημένη του θέση μία μηχανοκίνητη αιωνιότητα και μία αγωνιστική ημέρα μετά. Αύριο, στις 22.00, θα επιχειρήσει να πάρει τη 2 φετινή του νίκη και ν' ανεβάσει κατακόρυφα την κατάποση αλκοολούχων ποτών στο Μαρανέλο.

Πίσω από τον Χάμιλτον θα εκκινήσει ο Τζορτζ Ράσελ. Τώρα που κρίθηκαν όλα και η κάκιστη- τηρουμένων των ασύλληπτων αναλογιών της φετινής Μερσέντες- χρονιά του φτάνει στο τέλος της, το νο2 των «Ασημένιων Βελών» θέλησε να μας θυμίσει πως έχει σφυγμό. Ασθενή μεν, σφυγμό δε. Δόλιος..

Front row start in Mexico 👏 Superb job, George! https://t.co/q7X66PUp9O — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 31, 2026

Ο Σαρλ Λεκλέρκ θα δει τα φώτα να σβήνουν από την 3η θέση, μιας και συνέχισε τις συμπαθητικότατες (και σίγουρα πολύ καλύτερες εν συγκρίσει με το πρώτο μισό της σεζόν) εμφανίσεις του, ενώ δίπλα του θα εκκινήσει ο παγκόσμιος πρωταθλητής Κίμι Αντονέλι. Μη μας ρωτάτε πώς το γνωρίζουμε αυτό από σήμερα πριν καν ξεκινήσει το grand prix. Έχουμε κληρονομικό χάρισμα (με 50 ευρώ, σας λέμε κι εσάς το μέλλον αν το επιθυμείτε...).

A top three start for CL tomorrow! 💪🇲🇽 https://t.co/hgL7OxGU87 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 31, 2026

Πέμπτος θα είναι ο Μαξ Φερστάπεν για τους εξής δύο λόγους, τους ακόλουθους 3: Α) Χθες έκανε κουταμάρα διαρκείας στο γνωστό, πια, σκηνικό με τον Λόσον και «έφαγε» ποινή 1 θέσης, Β) Σήμερα ήταν εμφανές πως πήγαινε για τον καλύτερο χρόνο, όμως στο τέλος έπεσε σε κίνηση κι έχασε άπειρο χρόνο, Γ) Έκανε κι αυτός το λαθάκι του όταν βγήκε εκτός αγωνιστικής γραμμής λόγω Νόρις και ήρθε, εν τέλει, 4ος. Μείον μία θέση; 5ος.

Ahhhh, that last lap was looking good, Max 😱 It's P4 and P7 for the Bulls in Qualifying. Max will take a one-place grid penalty for tomorrow's race. Result | HAM, RUS, LEC, Max P4, ANT, NOR, Isack P7, LAW, LIN, GAS. #F1 || #MexicoGP 🇲🇽 https://t.co/PzT9rcQv6P — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 31, 2026

Νόρις, Χάτζαρ, Λόσον (8ος μεν, αλλά θα ξεκινήσει 9ος γιατί κι αυτός έχει ποινή), Λίντμπλαντ και Γκασλί συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα των δοκιμαστικών, που ήταν κάτι παραπάνω από απολαυστικά στο φινάλε τους.

And that’s Quali in Mexico City 🔥🇲🇽 Liam will line up in P9 tomorrow due to a one place grid penalty, meaning Arvid will start in P8 👊 #F1 #VCARB #MexicoGP https://t.co/AeYDvFfth7 — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) October 31, 2026

Λιούις Χάμιλτον, λοιπόν. Και Φεράρι.

Η Σκουντερία εδώ και καιρό έχει την ταχύτητα, όμως αποδεικνύεται εξαιρετικά ευρηματική, μιας και κάθε φορά βρίσκει κάτι και τα κάνει πουτ... μαντάρα.

Θα τα καταφέρει και στο Μεξικό; Ή θ' αποτύχει, με αποτέλεσμα να πανηγυρίσει ο Λιούις;

Θα σας απαντούσαμε από τώρα, αλλά δεν είδαμε το πενηνταρικάκι να πέφτει...