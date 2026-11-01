Αλγκουαθίλ: «Ομάδες όπως η Ρεάλ παίζουν άσχημα αλλά νικάνε όπως έκανε ο Ολυμπιακός»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, στη συνέντευξη Τύπου μετά την αγχωτική νίκη κόντρα στην Κηφισιά, συνέκρινε τις μεγάλες ισπανικές ομάδες όταν κάνουν άσχημα παιχνίδια και κερδίζουν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το παιχνίδι: «Κάναμε κάποια λάθη. Κοιμηθήκαμε, παραχωρήσαμε το 2-2 αλλά μετά βγάλαμε αντίδραση μεγάλης ομάδας. Συνεχίσαμε και επιμείναμε μέχρι το τέλος και είναι πολύ σημαντικό που πήραμε έστω και έτσι τη νίκη».

Την εικόνα του Ολυμπιακού μετά από μία τέτοια σημαντική νίκη: «Έτσι και σήμερα θα κάνουμε την αυτοκριτική μας. Δεν νομίζω ότι ήμασταν τόσο κακοί αλλά σε μία σημαντική στιγμή κοιμηθήκαμε και αφαιρεθήκαμε. Είμαστε ευχαριστημένοι που δείξαμε ότι μπορούμε να αντιδράμε».

Για το εάν νιώθει ότι ήταν τυχερός ο Ολυμπιακός: «Όχι δεν νιώθω ότι είναι από τύχη. Νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει η τύχη. Έχω να σας πω ότι η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα και η Ατλέτικο Μαδρίτης έχουν παιχνίδια που παίζουν άσχημα. Δεν είναι καλοί και όμως νικάνε όπως έκανε ο Ολυμπιακός σήμερα».