Κυριόπουλος: «Πληρώσαμε μια στιγμή αδράνειας»

Ο Γιώργος Κυριόπουλος μιλώντας για την ήττα της Κηφισιάς από τον Ολυμπιακό, στάθηκε στην στιγμή αδράνειας που έδειξε η ομάδα του στο φινάλε της αναμέτρησης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Τηρήσαμε αυτά που μας είπε ο προπονητής μας. Παίξαμε το παιχνίδι μας αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλά. Αυτός είναι ο στόχος μας να προσπαθούμε να ανταγωνιστούμε τις μεγάλες ομάδες. Πιστεύω ότι αν ήμασταν λίγο πιο συγκεντρωμένοι στο τέλος, εντάξει ήταν και η κούραση, ήταν όλα μαζί.

Δυστυχώς όταν παίζεις με μία μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής. Μια στιγμή αδράνειας, το πληρώσαμε και ατυχήσαμε να πανηγυρίσουμε μία μεγάλη ανατροπή σε ισοπαλία».

Για τον ρόλο του: «Πιστεύω ότι αν είσαι ένας ποδοσφαιριστής με καλή τεχνική κατάρτιση μπορείς να ανταποκριθείς σε διάφορες θέσεις. Ο προπονητής μου, μου είπε να κάνω το απλό, το έχουμε δοκιμάσει στην προπόνηση, πάει καλά συνεχίζουμε να το κάνουμε».

Για τη χρησιμοποίηση των νέων Ελλήνων από την Κηφισιά: «Ελπίζω και οι άλλες ομάδες να προωθούν τους νέους παίκτες γιατί η Ελλάδα έχει πολύ ταλέντο και το έχουμε δει. Βλέπετε και στην Εθνική τι έχουν κάνει τα παιδιά με αποτελέσματα πολύ καλά με μεγάλες ομάδες».

Για την Κηφισιά: «Πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με τον εαυτό μας, να ασχοληθούμε με τα λαθάκια που κάναμε κι αν κάνουμε το παιχνίδι μας δεν έχουμε να φοβηθούμε κανένα».