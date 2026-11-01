Ο Μουρίνιο γκρίνιαξε και για το πρόγραμμα της Ρεάλ!

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης μετά τα παράπονα για την διαιτησία, πέταξε τα βέλη του και για το πρόγραμμα της La Liga, τονίζοντας ότι η ομάδα του θα έχει δύο λιγότερες ημέρες ξεκούρασης.

Oι Μαδριλένοι την Κυριακή (1/11, 17:15) θα φιλοξενηθούν στην έδρα της Σανταντέρ, ενώ στην συνέχεια θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ την Τετάρτη (4/11, 19:45), ενώ το Σάββατο (7/11 22:00) η Ρεάλ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Βαλένθια.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο, όταν ρωτήθηκε για το επιβαρυμμένο πρόγραμμα των «Μερένχες», εξέφρασε τα έντονα παράπονα του, τονίζοντας ότι οι παίκτες του θα πρέπει να δώσουν τρεις εκτός έδρας αγώνες σε διάστημα εφτά ημερών, χωρίς περιθώρια ξεκούρασης.

«Θα έπρεπε να παίξουμε το Σάββατο αντί για την Κυριακή με την Σανταντέρ και μας έβαλαν να αγωνιστούμε στην έδρα της Βαλένθια το Σάββατο αντί για την Κυριακή. Έχουμε τρία παιχνίδια με τρία ταξίδια σε 7 ημέρες και δύο ημέρες λιγότερες για να ξεκουραστούμε.

Είναι ένα μεγάλο δώρο που λαμβάνουμε. Ευχαριστούμε. Ελπίζουμε να τους κάνουμε λυπημένους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζοσέ Μουρίνιο, ειρωνευόμενος την La Liga για την απόφασή της.