Περίπατος των Καβαλίερς στο Μιλγουόκι

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Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έστησαν πάρτι στην έδρα των Μιλγουόκι Μπακς, επικρατώντας με το επιβλητικό 136-111.

Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν σθεναρή αντίσταση στο πρώτο δωδεκάλεπτο, όπου οι Μπακς προηγήθηκαν με 25-24, όμως στη συνέχεια οι Καβαλίερς πάτησαν... γκάζι και με επί μέρους 48-21 στη δεύτερη περίοδο, έκλεισαν το ημίχρονο στο +26 (72-46).

H κυριαρχία των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και στο δεύτερο μέρος με τους Καβαλίερς να έχουν «καθαρίσει» από νωρίς την υπόθεση νίκη, δίνοντας την ευκαιρία στον Κένι Άτκινσον να δώσει αρκετό χρόνο συμμετοχής στην second unit.

O Έβαν Μόμπλεϊ με 27 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Κελέλ Ουέρ να ξεχωρίζει από την πλευρά των «Ελαφιών», έχοντας 19 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

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