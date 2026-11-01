Οι Σπερς λύγισαν τους Τίμπεργουλβς με μυθικό Ουεμπανιάμα

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Με τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα να πραγματοποιεί... εξωγήινη εμφάνιση, οι Σαν Αντόνιο Σπερς, επικράτησαν των Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 121-111.

Το ματς ήταν ντέρμπι από το ξεκίνημά του με τις δύο ομάδες να βρίσκονται κοντά στο σκορ, δίνοντας μεγάλη μάχη για τη νίκη, όμως η... μπίλια κάθισε στους Σπερς, που πήραν καλύτερες αποφάσεις στο φινάλε.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τα «Σπιρούνια» ήταν ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα, με τον Γάλλο σέντερ να ολοκληρώνει την αναμέτρηση έχοντας στο ενεργητικό του, 43 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Για τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, που παρατάχθηκαν με αρκετές απουσίες, ωστόσο έδωσαν μεγάλη μάχη, ξεχώρισε ο Άιο Ντονσούμου, που είχε 27 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης