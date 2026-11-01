Οι Ρόκετς κέρδισαν τους Θάντερ των πολλών απουσιών

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Οι Χιούστον Ρόκετς βρήκαν τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με πολλές απουσίες και έστησαν πάρτι, επικρατώντας με 119-98.

Οι φιλοξενούμενοι που έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό από τους τραυματισμούς, επί της ουσίας κατέβασαν σύνθεση... ανάγκης στο Χιούστον, με τους Ρόκετς να φτάνουν σε μια άνετη επικράτηση.

Έτσι, οι Τεξανοί βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 6-1, δίνοντας συνέχεια στις πολύ καλές εμφανίσεις τους, ενώ αντίθετα οι πρωταθλητές του 2025, έπεσαν στο 4-2, έχοντας να διαχειριστούν πολλά προβλήματα.

Ο Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ με 30 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο πολυτιμότερος των νικητών, με τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να ξεχωρίζει για τους Θάντερ με 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης