Ιραόλα: «Είναι ακόμη νωρίς για να μιλάμε για τίτλο»

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άντονι Ιραόλα, δεν θέλησε να αφήσει το σερί των πέντε διαδοχικών νικών να δημιουργήσει υπερβολικές προσδοκίες στην ομάδα του.

Aναλυτικά όσα δήλωσε πριν το ντέρμπι με την Άρσεναλ:

«Είμαστε ακόμη στον Οκτώβριο. Πρέπει να κοιτάζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Πάντα λέω ότι το πρώτο ουσιαστικό σημείο αναφοράς είναι συνήθως όταν έχουμε αντιμετωπίσει όλες τις ομάδες από μία φορά, δηλαδή περίπου στα μισά της σεζόν. Τότε μπορείς να αρχίσεις να εξετάζεις τη βαθμολογία.

Aυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια θέση όπου πρέπει να βελτιωθούμε και να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι. Μπορούν οι φίλαθλοι να ονειρεύονται; Είναι καλό να έχουν προσδοκίες και να πιστεύουν ότι μπορούμε να κατακτήσουμε τον τίτλο. Αν ρωτάτε εμένα, όμως, είναι ακόμη νωρίς».

Για την μάχη με την Άρσεναλ: «Είναι αλήθεια ότι είχαμε καλά αποτελέσματα απέναντί τους με την Μπόρνμουθ, αλλά αυτό δεν σημαίνει πολλά, καθώς πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική ομάδα, με διαφορετικούς ποδοσφαιριστές και σε διαφορετική χρονική συγκυρία».

Για το ότι θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Αρτέτα: «Την περασμένη εβδομάδα ήταν ο προπονητής της Τσέλσι, Τσάμπι Αλόνσο και τώρα είναι ο Μίκελ. Τον τελευταίο καιρό συναντώ αρκετούς παλιούς φίλους στον απέναντι πάγκο. Θεωρώ ότι είναι κάτι όμορφο, καθώς συνήθως έχεις την ευκαιρία να περάσεις πέντε με δέκα λεπτά μαζί τους μετά το τέλος του αγώνα».