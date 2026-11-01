Οι ασταμάτητοι Γκρίζλις διέλυσαν τους Κινγκς για το 6-0 στη σεζόν!

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Οι Μέμφις Γκρίζλις αποτελούν την ευχάριστη έκπληξη στην έναρξη της φετινής σεζόν στο NBA, αφού επικράτησαν και των Σακραμέντο Κινγκς με 136-105, φτάνοντας τις έξι σερί νίκες.

Οι γηπεδούχοι επέβαλλαν από την αρχή τον ρυθμό τους και γρήγορα πήραν διψήφια διαφορά, κυριαρχώντας μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης, για να φτάσουν με άνεση στη νίκη.

Έτσι, οι Γκρίζλις έχουν πλέον ρεκόρ 6-0 και είναι η μόνη αήττητη ομάδα στο NBA, έχοντας κλέψει τις εντυπώσεις, με τον Τόμας Ίσαλο να κάνει εξαιρετική δουλειά στον πάγκο των «Αρκούδων».

Ο Κάμερον Μπούζερ με 27 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Ντάριους Ακούφ να ξεχωρίζει για τους Κινγκς έχοντας 38 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης