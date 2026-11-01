Ο Ραφίνια καταγράφει αδιανόητες επιδόσεις στο σκοράρισμα την φετινή σεζόν

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Ο Βραζιλιάνος επιθετικός σημείωσε ακόμη δύο γκολ στο άνετο 6-1 της Μπαρτσελόνα κόντρα στην Αλαβές, καταγράφοντας μια ιστορική επίδοση.

Ο Ραφίνια με τα δύο γκολ που σημείωσε έφτασε τα 14 τις 10 πρώτες αγωνιστικές στην La Liga και είναι ο μόνος παίκτης από τα top5 πρωταθλήματα της Ευρώπης, που καταγράφει αυτή την επίδοση την φετινή σεζόν.

Παράλληλα ο Ραφίνια πλησίασε και το απόλυτο ρεκόρ που έχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που την σεζόν 2014/2015 είχε σκοράρει 18 γκολ στις πρώτες 10 αγωνιστικές του ισπανικού πρωταθλήματος.