Ο Ραφίνια καταγράφει αδιανόητες επιδόσεις στο σκοράρισμα την φετινή σεζόν

Ο Ραφίνια με τα δύο γκολ που σημείωσε έφτασε τα 14 τις 10 πρώτες αγωνιστικές στην La Liga και είναι ο μόνος παίκτης από τα top5 πρωταθλήματα της Ευρώπης, που καταγράφει αυτή την επίδοση την φετινή σεζόν.
Παράλληλα ο Ραφίνια πλησίασε και το απόλυτο ρεκόρ που έχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που την σεζόν 2014/2015 είχε σκοράρει 18 γκολ στις πρώτες 10 αγωνιστικές του ισπανικού πρωταθλήματος.
14 - Raphinha ha marcado 14 goles en 10 partidos en LaLiga 2026/27, el registro más alto de cualquier jugador en las cinco grandes ligas de Europa esta temporada. ⚽ Además, solo Cristiano Ronaldo en la 2014/15 (18) anotó más tras sus primeros 10 encuentros de una temporada de la competición en todo el siglo XXI. ⭐Estelar.— OptaJose (@OptaJose) October 31, 2026