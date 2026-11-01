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Τα αποτελέσματα του NBA: Ασταμάτητοι Γκρίζλις - Πήραν το ντέρμπι οι Σπερς

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Εφτά αναμετρήσεις περιλάμβανε η βραδιά στο NBA, με τους Μέμφις Γκρίζλις να συνεχίζουν την ξέφρενη πορεία τους, όντας η μόνη αήττητη ομάδα!

Οι «Αρκούδες» επικράτησαν και των Σακραμέντο Κινγκς, βλελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 6-0, ενώ οι Σαν Αντόνιο Σπερς με τρομερό Ουεμπανιάμα, πήραν το ντέρμπι κόντρα στους Τίμπεργουλβς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Γιούτα Τζαζ – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 90-112
Σάρλοτ Χόρνετς – Φιλαδέλφεια 76ερς 104-109
Νιου Όρλεανς Πέλικανς – Ατλάντα Χοκς 121-99
Σαν Αντόνιο Σπερς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 121-111
Μέμφις Γκρίζλις – Σακραμέντο Κινγκς 136-105
Μιλγουόκι Μπακς – Κλίβελαντ Καβαλίερς 111-136
Χιούστον Ρόκετς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 119-98

Τα αποτελέσματα του NBA: Ασταμάτητοι Γκρίζλις - Πήραν το ντέρμπι οι Σπερς