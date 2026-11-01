O Χιούρτσελερ έχει πάρει τον... αέρα της Σίτι!

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Η Μπράιτον συνεχίζει να εκπλήσσει με τις εμφανίσεις της στην Premier League, πανηγυρίζοντας τεράστιο διπλό στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι, με τον Φάμπιαν Χιούρτσελερ να δίνει συνέχεια στο αήττητο σερί του.

Ο Γερμανός προπονητής των «γλάρων» έχει πάρει τον... αέρα των «πολιτών», αφού σε πέντε αναμετρήσεις στην Premier League, μετράει πλέον τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες, όντας αήττητος απέναντι στην Σίτι.

Σε αυτά τα πέντε παιχνίδια, μάλιστα η Μπράιτον έχει προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα στους «πολίτες», δημιουργώντας 1.8 xGoals και 5.2 μεγάλες ευκαιρίες ανά αγώνα!