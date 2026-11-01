O Χιούρτσελερ έχει πάρει τον... αέρα της Σίτι!

Ο Γερμανός προπονητής των «γλάρων» έχει πάρει τον... αέρα των «πολιτών», αφού σε πέντε αναμετρήσεις στην Premier League, μετράει πλέον τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες, όντας αήττητος απέναντι στην Σίτι.
Σε αυτά τα πέντε παιχνίδια, μάλιστα η Μπράιτον έχει προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα στους «πολίτες», δημιουργώντας 1.8 xGoals και 5.2 μεγάλες ευκαιρίες ανά αγώνα!
5 - Fabian Hürzeler is unbeaten in all five Premier League meetings with Manchester City (W3 D2), averaging 1.8 xG and 5.2 big chances per game over that time. Unperturbed. https://t.co/Wq3upYcA3q— OptaJoe (@OptaJoe) October 31, 2026