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Οι Χόρνετς «αυτοκτόνησαν» κόντρα στους Σίξερς

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Οι Σάρλοτ Χόρνετς έπαθαν αδιανόητο blackout στο φινάλε του αγώνα με τους Φιλαδέλφεια 76ερς, γνωρίζοντας την ήττα με 109-104.

Οι Χόρνετς μπήκαν με άγριες διαθέσεις στο ματς, αφού προηγήθηκαν με 37-27 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Σίξερς αντέδρασαν και με επί μέρους 17-30 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 57-54.

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο ήταν η σειρά των γηπεδούχων να βγάλουν αντίδραση με τους Χόρνετς να κάνουν επί μέρους 29-20 για να πάρουν ξανά τα ηνία της αναμέτρησης, μπαίνοντας στην τελευταία περίοδο με προβάδισμα έξι πόντων (83-77).

Οι Χόρνετς μάλιστα είχαν τον απόλυτο έλεγχο μέχρι το 101-94 στα 3:41 πριν την λήξη του αγώνα, όμως σε εκείνο το σημείο ήρθε ένα αδιανόητο blackout, με τους Σίξερς να τρέχουν ένα σερί 13-0, για να φτάσουν στην μεγάλη ανατροπή και τη νίκη!

Μεγάλος πρωταγωνιστής στην ανατροπή των Φιλαδέλφεια 76ερς ήταν ο Ταϊρίς Μάξεϊ, που είχε 38 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με τον Γκρέισον Άλεν να ξεχωρίζει για τους Χόρνετς, με 27 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης

Οι Χόρνετς «αυτοκτόνησαν» κόντρα στους Σίξερς