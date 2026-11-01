GBL: Δοκιμασία στο Παλέ για τον Παναθηναϊκό - Στην Sunel Arena με το Περιστέρι ο Ολυμπιακός

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Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Παλέ κόντρα στον Άρη (17:00), με τους «πράσινους» να θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ήττα από την Εφές, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στην Sunel Arena το Περιστέρι (13:00).

Επιστροφή στην ελληνική πραγματικότητα για τους «αιωνίους». Ο Παναθηναϊκός που θέλει να σβήσει την ήττα από την Αναντόλου Εφές, με τους «πράσινους» να δοκιμάζονται στο Παλέ κόντρα στον Άρη (17:00).

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έρχεται στο παιχνίδι φορμαρισμένη, καθώς μετρά επτά συνεχόμενους νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι «κιτρινόμαυροι» με ρεκόρ 3-1 βρίσκονται στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας και απειλούν το αήττητο του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα.

Από την άλλη ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Περιστέρι στην Sunel Arena, με τους «ερυθρόλευκους» να έρχονται από νίκη κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο σε μια ημέρα που έχει επισκιαστεί από την είδηση του τραυματισμού του Μοντέρο.

Το Περιστέρι παρουσιάζει πολύ καλή εικόνα την φετινή σεζόν, με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου να μετρά 3-1 ρεκόρ στο πρωτάθλημα.

Η 5η αγωνιστική

Σάββατο 31/10

Βίκος Ιωαννίνων - ΑΕΚ 95-84

Καρδίτσα - Κολοσσός 81-65

Μύκονος - Δόξα Λευκάδας 59-73

Mαρούσι - Προμηθέας 87-76

Ηρακλής - ΠΑΟΚ 53-63

Κυριακή 1/11

Ολυμπιακός - Περιστέρι 13:00

Άρης - Παναθηναϊκός 17:00

Η βαθμολογία (Ν-Η)

ΠΑΟΚ 10β. (5-0) Καρδίτσα 8β. (3-2) Άρης 7β. (3-1) Περιστέρι 7β. (3-1) Κολοσσός 7β. (2-3) ΑΕΚ 7β. (2-3) Δόξα Λευκάδας 7β. (2-3) Ολυμπιακός 6β. (4-0)* Παναθηναϊκός 6β. (4-0)* Προμηθέας 6β. (1-4) Ηρακλής 6β. (1-4) Μύκονος 6β. (1-4) Μαρούσι 6β. (1-4) Βίκος Ιωαννίνων 6β. (1-4)

* Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει με -2 βαθμούς

Η επόμενη αγωνιστική (6η)

Δόξα Λευκάδας - Άρης (7/11, 15:00)

Κολοσσός - Περιστέρι (7/11 (16:00)

Ηρακλής - Μύκονος (7/11, 17:00)

Προμηθέας - Καρδίτσα (7/11, 17:00)

ΠΑΟΚ - Βίκος Ιωαννίνων (7/11, 17:30)

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός (8/11, 13:00)

Μαρούσι - Ολυμπιακός (8/11, 17:30)