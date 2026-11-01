Αθηναϊκό clasico στο ΟΑΚΑ: Παναθηναϊκός και ΑΕΚ σε μάχη κορυφής

Το μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ δεσπόζει στην 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Must win παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ κόντρα στον Αστέρα.

Με τέσσερα παιχνίδια συνεχίζεται η αγωνιστική στο πρωτάθλημα, με την αυλαία να ανοίγει χθες στη Λεωφόρο, όπου ο Ολυμπιακός πέρασε δύσκολα από την έδρα της Κηφισιάς (2-3).

Όλα τα φώτα είναι στραμμένα στο μεγάλο ντέρμπι του ΟΑΚΑ, το αθηναϊκό clasico του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ (19:30, ΣΚΑΪ).

Ένα πολύ δυνατό crash test, με τους Πράσινους να θέλουν το τρίποντο που θα τους επαναφέρει -μόνους- στην κορυφή της βαθμολογίας και την Ένωση χωρίς περιθώρια στο πρώτο της ντέρμπι στο φετινό πρωτάθλημα.

Με φόρα από το σερί των πέντε νικών η ομάδα του Νίστρουπ, που έρχεται από τη νίκη με 2-1 επί του Άρη στο Κύπελλο, αντιθέτως η ΑΕΚ ψάχνει αντίδραση μετά το "χαστούκι" από τον ΠΑΟΚ μεσοβδόμαδα στην Τούμπα και δεν θέλει να χάσει άλλο έδαφος στη μάχη του πρωταθλήματος, έχοντας ήδη δύο απώλειες "εκτός προγράμματος".

Νωρίτερα (19:00, Novasports Prime) ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Αστέρα Aktor και θέλει πάση θυσία το τρίποντο για να ανασάνει βαθμολογικά, αλλά και να δείξει ότι η μεσοβδόμαδη νίκη επί της ΑΕΚ δεν ήταν αναλαμπή. Με δύο ήττες στα τρία προηγούμενα ματς πρωταθλήματος, η ομάδα του Λίσι δεν έχει το παραμικρό περιθώριο απωλειών, τη στιγμή που οι Αρκάδες "καίγονται" για τους δικούς τους λόγους, αφού παραμένουν στις τελευταίες θέσεις, ενώ θα έχουν υπηρεσιακό προπονητή τον Κοντοέ στον πάγκο τους.

Επικίνδυνη έξοδος για τον Άρη στην έδρα του πληγωμένου Λεβαδειακού (17:00, Novasports 2), ο οποίος αγνοεί το γκολ μετά από οκτώ αγωνιστικές! Οι Κίτρινοι έρχονται από σερί τριών νικών στο πρωτάθλημα, αλλά η φόρα τους ανακόπηκε μεσοβδόμαδα στο Κύπελλο και θέλουν να επανέλθουν στις επιτυχίες για να παραμείνουν στην τετράδα, ενώ οι Βοιωτοί δίνουν έναν ακόμη "τελικό" για να ξεκολλήσουν από την ουρά της βαθμολογίας.

Την ίδια στιγμή ο ΟΦΗ δοκιμάζεται στο Αγρίνιο, κόντρα στον Παναιτωλικό (18:00, Magenta Sport 1) που μετά τις 3/3 νίκες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, δεν έχει μαζέψει ακόμα βαθμό και μετράει πέντε διαδοχικές ήττες, με πιο πρόσφατη την πεντάρα από την ΑΕΚ. Οι Κρητικοί έρχονται από σκληρή ήττα στο Κύπελλο από την Λάρισα μεσοβδόμαδα, ωστόσο στο πρωτάθλημα είχαν κάνει τη νίκη της αγωνιστικής την περασμένη εβδομάδα επί του ΠΑΟΚ και θέλουν να χτίσουν επάνω σε αυτήν.