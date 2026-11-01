Νέα καλη εμφάνιση του Χεζόνια - Τι έκανε ο Κροάτης στη νίκη των Καβαλιερς κόντρα στους Χιτ

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Ο Μάριο Χεζόνια σημείωσε μια ακόμα πολύ καλή εμφάνιση με την φανέλα των Καβαλίερς, στη νίκη κόντρα στους Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας των Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο με 136-111, με τον Μάριο Χεζόνια να καταγράφει μια ακόμα καλή εμφάνιση με την φανέλα της ομάδας του Κλίβελαντ.

Συγκεκριμένα, ο Κροάτης φόργουορντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 8 πόντους, ενώ μάζεψε 11 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ.

Συγκεκριμένα, ο Κροάτης φόργουορντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 8 πόντους, ενώ μάζεψε 11 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ.

Αυτά έκανε το Χεζόνια: