Νέα καλη εμφάνιση του Χεζόνια - Τι έκανε ο Κροάτης στη νίκη των Καβαλιερς κόντρα στους Χιτ

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας των Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο με 136-111, με τον Μάριο Χεζόνια να καταγράφει μια ακόμα καλή εμφάνιση με την φανέλα της ομάδας του Κλίβελαντ.
Συγκεκριμένα, ο Κροάτης φόργουορντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 8 πόντους, ενώ μάζεψε 11 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ.
Συγκεκριμένα, ο Κροάτης φόργουορντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 8 πόντους, ενώ μάζεψε 11 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ.
Αυτά έκανε το Χεζόνια:
- 8 πόντοι
- 3/6 σουτ
- 1/3 τρίποντo
- 1/2 βολή
- 11 ριμπάουντ
- 4 ασίστ
- 2 λάθη