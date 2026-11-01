Πυρά των οπαδών της Ίντερ: «Δεν είχατε ούτε τα @@@@ να χαιρετήσετε» (pic)

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Οι οπαδοί της Ίντερ πήραν με πολύ στραβό μάτι την κίνηση των παικτών της ομάδας τους να "εξαφανιστούν" από το γήπεδο, πριν καν απολογηθούν για την ήττα και εξέφρασαν την οργή τους με πανό

Το ντέρμπι του Μιλάνου δεν πήγε και με τον καλύτερο τρόπο για την Ίντερ και τους οπαδούυς της. Η Μίλαν επικράτησε με 3-1 και οι φίλοι της Ίντερ περίμεναν τους ποδοσφαιριστές τους στην κερκίδα των φιλοξενούμενων για... εξάψαλμο. Μόνο που κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ, με τους παίκτες του Κίβου να πηγαίνουν στα αποδυτήρια δίχως να λογαριάζουν τον κόσμο τους.

Αυτό προκάλεσε την οργή των φανατικών της Ίντερ οι οποίοι ανήρτησαν πανό, γράφοντας:

«Ένα Derby που χάσαμε χωρίς να παίξουμε. Ούτε τα α@#$%ια να χαιρετίσουμε»