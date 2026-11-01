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Έγραψαν ιστορία οι Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις: Κατέκτησαν το πρώτο WNBA της ιστορίας τους

Μπάσκετ
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Οι Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις έγραψαν ιστορία, κατακτώντας το πρώτο WNBA στην ιστορία στα μόλις δυο χρόνια ίδρυσης τους επικρατώντας με 68-63 της Ατλάντα Ντριμ στον έβδομο τελικό.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις επικράτησαν με 68-63 των Ατλάντα Ντριμ στον έβδομο τελικό του WNBA και κατέκτησαν το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους, μόλις στη δεύτερη σεζόν συμμετοχής τους στη διοργάνωση.

Πρώτη σκόρερ για τις πρωταθλήτριες ήταν η Γκάμπι Γουίλιαμς με 30 πόντους, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά της Κία Στόουκς με 13 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά, η Ράιν Χάουαρντ ξεχώρισε, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 18 πόντους. Έτσι, οι Βάλκιρις ολοκλήρωσαν τη σειρά των τελικών με 4-3 νίκες και πανηγύρισαν την κατάκτηση του τίτλου, μόλις δυο χρόνια μετά την ίδρυση τους. 

 

Έγραψαν ιστορία οι Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις: Κατέκτησαν το πρώτο WNBA της ιστορίας τους