Παπασαραφιανός: «Έχουμε αυτοπεποίθηση και δενόμαστε ως ομάδα»

Ο Σαραφιανός Παπασαραφιανός μίλησε για την εμπειρία του ως βασικός στο κύπελλο και την απαιτητική συνέχεια για τον Άρη

Ο Σαραφιανός Παπασαραφιανός, στις δηλώσεις του στη NOVA ενόψει του σημερινού (1/11) αγώνα του Άρη με τον Λεβαδειακό, σχολίασε την εμπειρία του από το ντέρμπι Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό και τόνισε τη θέληση της ομάδας του για νέα νίκη στη superleague.

«Ηταν μία φανταστική εμπειρία, σε ένα υπέροχο γήπεδο και με έναν πολύ καλό αντίπαλο. Κρατάμε τα θετικά. δέιξηαμε ότι είμαστε δυνατοί και συνεχίζουμε»,σχολίασε αρχικά στη Nova, πριν αναφερθεί στη συνέχεια της ομάδας και στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό.

«Έχουμε αυτοπεποίθηση, δενόμαστε ως ομάδα και στο μέλλον θα μας βοηθήσει αρκετά. Στη Λιβαδειά έχουμε ένα δύσκολο ματς, σε μία δύσκολη έδρα. Πάμε για τη νίκη. Είμαστε καλά στο γκολ και για ακόμη μία φορά πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε άμυνα και επίθεση»»