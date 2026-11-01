Stoiximan Super League: Ντέσερς, Μάγερ και γκολ στο Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, από ημίχρονο ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Αστέρα

Η δράση για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League συνεχίζεται την Κυριακή (1/11) και στο πρόγραμμα ξεχωρίζει το αθηναϊκό ντέρμπι, του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ.

Χρονικά ωστόσο προηγείται η αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Αστέρας στην Τούμπα (19:00), με τις δύο ομάδες να φτάνουν από εντελώς διαφορετική αφετηρία στο ματς.

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Η εικόνα του ΠΑΟΚ προβληματίζει από το ξεκίνημα της σεζόν. Οι ήττες από Καλαμάτα και ΟΦΗ και η οριακή -ενδιάμεσα- νίκη επί του Ηρακλή, δημιούργησαν μεγάλη πίεση τόσο στους παίκτες, όσο και στον Λίσι. Η μετά - Λουτσέσκου εποχή αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα για τον «δικέφαλο», που ακόμη ψάχνει τη νέα αγωνιστική του ταυτότητα.

Δεδομένα ωστόσο έχει ακόμη σφυγμό, κάτι που απέδειξε στο 3-1 επί της ΑΕΚ μεσοβδόμαδα. Νίκη μεγάλης σημασίας, κυρίως ψυχολογικής, που έφερε τον ΠΑΟΚ εντός τετράδας στη League Phase του Κυπέλλου. Το ζητούμενο πλέον είναι η συνέπεια, πρωτίστως στα αποτελέσματα αλλά και στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας, με τον Λίσι να προωθεί σταθερά το σχήμα με τους Μπάνζα - Εντιαγέ στην κορυφή της επίθεσης.

Στο 2.85 να κατακτήσουν οι κιτρινόμαυροι τη Stoiximan Super League

Με πολλά σκαμπανεβάσματα η παρουσία του Αστέρα στη σεζόν μέχρι στιγμής. Έτρεξε ένα αήττητο σερί πέντε αγώνων σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, με απολογισμό τρεις ισοπαλίες και δύο νίκες. Ακολούθησε η βαριά εκτός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό (5-1), η «λευκή» ισοπαλία με τον Λεβαδειακό εντός και η ήττα με σκορ 0-2 από την Κηφισιά στην Τρίπολη για το Κύπελλο.

Δεν έχει κακό ρόστερ ο Αστέρας, το πρόβλημα είναι πως ακόμη δεν μπορεί να σταθεροποιήσει την απόδοση του, γεγονός που πλήρωσε ο Αντωνόπουλος με την απομάκρυνση του από την τεχνική ηγεσία. Οι Αρκάδες βρίσκονται σε αναζήτηση προπονητή και εκτός απροόπτου θα πάνε σε λύση από το εξωτερικό.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να χτίσει πάνω στη νίκη επί της ΑΕΚ και να αλλάξει τη μοίρα του στη σεζόν. Ο Αστέρας είναι σε μεταβατικό στάδιο και δεν πείθει πως μπορεί άμεσα να δείξει πολύ διαφορετική εικόνα. Το συνδυαστικό στοίχημα 1/1 & Παπαδόπουλος 4+ αποκρούσεις & ΠΑΟΚ Over 3,5 κόρνερ 1ο ημίχρονο σε απόδοση 7.10 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στις 19:30 είναι προγραμματισμένη η σέντρα του ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, σε ένα κομβικό 90λεπτο για τις αξιώσεις τίτλου των δύο ομάδων. Σε σύνολο 19 αναμετρήσεων τη φετινή σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη, οι «πράσινοι» έχουν μόλις μια ήττα. Αυτή στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, που μοιάζει ως απλά μια κακή παρένθεση.

Στο 2.85 να κατακτήσουν οι πράσινοι τη Stoiximan Super League

Είχαν προηγηθεί επτά σερί νίκες για την ομάδα του Νίστρουπ και ακολούθησαν άλλες πέντε στα ισάριθμα πιο πρόσφατα παιχνίδια. Τελευταία εξ αυτών, το 2-1 επί του Άρη για το Κύπελλο και τον Ράστοντερ να σκοράρει με υπέροχη προσπάθεια λίγο πριν το φινάλε το νικητήριο τέρμα. Πρώτος στη βαθμολογία της Stoiximan Super League o Παναθηναϊκός, στο +2 από τον Ολυμπιακό και το +4 από την ΑΕΚ, θέλει να διατηρήσει ή και να αυξήσει το προβάδισμα του. Σοβαρό το πλήγμα με τον Ουναΐ, εντούτοις ο Νίστρουπ διαθέτει πολλές λύσεις μεσοεπιθετικά στο ρόστερ.

Δεν διανύει και τις καλύτερες μέρες της η ΑΕΚ. Μετά τις back to back ήττες από Σαχτάρ και Σίτι στο Champions League ξέσπασε στον Παναιτωλικό με εμφατική πεντάρα. Δεν κατάφερε όμως να δώσει συνέχεια, καθώς έφυγε με άδεια από την Τούμπα και το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

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Εμφάνισε ξανά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει εκτός έδρας και ηττήθηκε 3-1, παρουσιάζοντας σοβαρό πρόβλημα στα μετόπισθεν. Με 64% κατοχή μπάλας και επτά περισσότερα κόρνερ από τον αντίπαλο της, η ΑΕΚ δεν είχε ούτε την αποφασιστικότητα, ούτε καθαρό μυαλό στις επιλογές της. Ο Νίκολιτς δυσκολεύεται με το ροτέισον, Ρότα και Πήλιος πάνε χωρίς... ανάσα και η συνέχεια της σεζόν έχει ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις. Μεσοεπιθετικά η ΑΕΚ παραμένει εξαιρετική, πρέπει άμεσα ωστόσο να βελτιώσεις τις επιδόσεις της μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Παναθηναϊκός καταφέρνει και παίρνει τα αποτελέσματα, είτε είναι εξαιρετικός στο χορτάρι είτε συναντά ζόρια. Αυτοπεποίθηση, ψυχολογία, ρόλοι και πολλές λύσεις είναι στοιχεία που τον φέρνουν σε ρόλο φαβορί. Η ΑΕΚ διαθέτει πολυφωνία σε δημιουργία και εκτέλεση, βγάζει όμως θέματα ανασταλτικά, ειδικά στο τρανζίσιον.

Η εικόνα της εποχής «δείχνει» άσο, αλλά δεν θα είναι τόσο απλό. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Ντέσερς 2+ σουτ στην εστία & Μάγερ γκολ ή ασίστ σε απόδοση 5.70 στο Bet Builder της Stoiximan.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος Εθισμού & Απώλειας Περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – Γραμμή Συμβουλευτικής: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις