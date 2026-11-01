Απίστευτο: Συμπλήρωσε κάρτες αλλά δεν θα τιμωρηθεί ο Μέσι λόγω... έντιμου βίου!

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Ο Λιονέλ Μέσι γλυτώνει την τιμωρία λόγω... πρότερου έντιμου βίου.

Ο Λιονέλ Μέσι έφτασε τις πέντε κίτρινες κάρτες την τρέχουσα σεζόν στο MLS με αυτή που αντίκρισε στο τελευταίο παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι με το Σινσινάτι (2-2). Ωστόσο ενώ προβλέπεται τιμωρία με μία αγωνιστική σε αυτή την περίπτωση, ο Αργεντινός σούπερ σταρ την γλυτώνει και δε θα τιμωρηθεί.

Στο MLS υπάρχει ένας ιδιαίτερος κανόνας καλής συμπεριφοράς, σύμφωνα με τον οποίο αφαιρείται μια κίτρινη κάρτα από το σύνολο αν αγωνιστείς σε πέντε σερί παιχνίδια χωρίς να δεχθείς κάρτα.

Ο 39χρονος θρύλος των γηπέδων έχει αγωνιστεί σε πέντε σερί αγώνες χωρίς να δει κάρτα αρκετές φορές, οπότε ο κανονισμός ισχύει γι’ αυτόν και δεν θα εκτίσει ποινή μιας αγωνιστικής.

Σε 29 παρουσίες φέτος στο MLS ο Μέσι μετρά 25 γκολ και 13 ασίστ.