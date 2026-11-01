Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Εμφατική νίκη της Ρόμα κόντρα στην Σκαφάτι

Η Ρόμα ήταν επιβλητική κόντρα στην Σκαφάτι, επικράτησε με 103-90 για την 6η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος και έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ για το EuroCup (3/11).

Η Ρόμα επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί κόντρα στην Σκαφάτι, με την ομάδα της Ρώμης να επικρατεί με 103-90 για την 6η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος. Η παρέα του Ολίνικ βελτίωσε το ρεκόρ της στο 2-4, την ώρα που η Σκαφάτι μετρά 1-5.

Κορυφαίος για τη Ρόμα ήταν ο Νίκο Μάνιον που σημείωσε 19 πόντους, μάζεψε 2 ριμπάουντ και μοίρασε και 6 ασίστ, έχοντας συμπαραστάτη τον Κένιν Ολίνικ που είχε 16 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Από τους ηττημένους ξεχώρισαν οι Μουρ με 22 πόντους και 5 ασίστ και Οφουρούμ με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ. Πλέον η ιταλική ομάδα στρέφει την προσοχή της στο εκτός έδρας ματς για την 6η αγωνιστική του Εurocup κόντρα στον ΠΑΟΚ στο Παλατάκι.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-29, 51-53, 78-76, 103-90