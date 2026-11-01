Επική ανάρτηση από τον Βίκο Ιωαννίνων: «Η βεβαίωση εκδόθηκε»

Ο Βίκος Ιωαννίνων έγραψε ιστορία το απόγευμα του Σαββάτου (31/10), σημειώνοντας την πρώτη του νίκη στην πρώτη κατηγορία μπάσκετ.
Λίγες ώρες μετά την αναμέτρηση, η ομάδα των Ιωαννίνων προχώρησε σε μια χιουμοριστική ανάρτηση στα social media
«Η βεβαίωση εκδόθηκε. Μετά από 4 αιτήσεις, αλλά εκδόθηκε. Vikos Φalcons – ΑΕΚ 95-84. Ευχαριστούμε Γιαννενάρα!», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας την ανάρτηση με ένα έγγραφο που θύμιζε επίσημη βεβαίωση δημόσιας υπηρεσίας.
Δείτε την επική ανάρτηση
Η βεβαίωση εκδόθηκε. Μετά από 4 αιτήσεις, αλλά εκδόθηκε. 🦅 Vikos Φalcons - ΑΕΚ 95-84. Ευχαριστούμε Γιαννενάρα! @StoiximanGBL #VikosFalcons #VikosΦalcons #Φalcons #Vikos #Βίκος #Φάλκονς #StoiximanGBL #GBL https://t.co/nfrKSeHTmG— VIKOS ΦALCONS B.C. (@vikosfalcons) October 31, 2026