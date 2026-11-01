Επική ανάρτηση από τον Βίκο Ιωαννίνων: «Η βεβαίωση εκδόθηκε»

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Ο Βίκος Ιωαννίνων σχολίασε με μια επική ανάρτηση την ιστορική του νίκη κόντρα στην ΑΕΚ.

Ο Βίκος Ιωαννίνων έγραψε ιστορία το απόγευμα του Σαββάτου (31/10), σημειώνοντας την πρώτη του νίκη στην πρώτη κατηγορία μπάσκετ.

Λίγες ώρες μετά την αναμέτρηση, η ομάδα των Ιωαννίνων προχώρησε σε μια χιουμοριστική ανάρτηση στα social media

«Η βεβαίωση εκδόθηκε. Μετά από 4 αιτήσεις, αλλά εκδόθηκε. Vikos Φalcons – ΑΕΚ 95-84. Ευχαριστούμε Γιαννενάρα!», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας την ανάρτηση με ένα έγγραφο που θύμιζε επίσημη βεβαίωση δημόσιας υπηρεσίας.

Δείτε την επική ανάρτηση