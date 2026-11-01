MotoGP: Πρωτιά Μάρκεθ στη Μαλαισία, διεύρυνε το προβάδισμά του στην κατάταξη

Ο κάτοχος του τίτλου- Μαρκ Μάρκεθ (Ducati) πρώτευσε στο γκραν πρι Μαλαισίας -για πρώτη φορά από το 2018- και απέκτησε προβάδισμα 44 βαθμών στην κατάταξη του MotoGP, έναντι του τραυματία αντιπάλου του, Χόρχε Μαρτίν (Aprilia).

Ο Μαρκ Μάρκεθ ξεκίνησε εντυπωσιακά και κατάφερε να προσπεράσει τον αδελφό του, Άλεξ (Gresini) -ο οποίος εκκινούσε από την pole position- στην πρώτη στροφή. Ο Άλεξ Μάρκεθ ανέκτησε γρήγορα την πρωτοπορία, αλλά στη συνέχεια βγήκε εκτός αγωνιστικής γραμμής, επιτρέποντας στον Μαρκ να τεθεί εκ νέου επικεφαλής στον αγώνα. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Μαρκ Μάρκεθ δεν υπέπεσε σε λάθη και έφτασε τελικά στη νίκη.

Με αυτή την επιτυχία, ο Ισπανός επτάκις πρωταθλητής του MotoGP έφτασε τους 399 βαθμούς στην κατάταξη του πρωταθλήματος, ακολουθεί με 355 ο συμπατριώτης του Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στη Μαλαισία, λόγω κατάγματος στον καρπό, ενώ τρίτος στη βαθμολογία των αναβατών είναι ο Μάρκο Μπετζέκι (Aprilia) με 332 βαθμούς.

Ο νικητής του χθεσινού αγώνα σπριντ, Πέδρο Ακόστα (KTM) τερμάτισε δεύτερος στο γκραν πρι Μαλαισίας, ενώ ο Άλεξ Μάρκεθ συμπλήρωσε την τριάδα του βάθρου.