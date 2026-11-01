Με Μιλουτίνοφ και τις γνωστές απουσίες η 12άδα του Ολυμπιακού

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Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ συμπεριλήφθηκε κανονικά στην 12άδα του Ολυμπιακού, που έχει τις γνωστές απουσίες, για την αναμέτρηση κόντρα στο Περιστέρι (13:00).

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Περιστέρι στην Sunel Arena (13:00) για την 5η αγωνιστική της GBL, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να διατηρήσουν το αήττητο τους στο πρωτάθλημα.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στο δάκτυλο του ποδιού και όπως στην αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο τέθηκε στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για την αναμέτρηση με την ομάδα των Δυτικών Προαστίων.

Σταθερά εκτός ο τιμωρημένος Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο άτυχος της σεζόν, Ζαν Μοντέρο και ο Εβάν Φουρνιέ που ανεβάζει ρυθμούς για την επιστροφή του.

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Ουόρντ, Πλώτας, Πάπας, Βεζένκοφ, Παπανικολαου, Νετζηπογλου, Εντζάι, Καραγιαννίδης, Mιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ.