H Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βυθίζεται, από το ένα αρνητικό ρεκόρ στο επόμενο, όμως ο Κάρικ δεν δείχνει να ανησυχεί...

H ελεύθερη πτώση της Γιουνάιτεντ στον βαθμολογικό πίνακα φαίνεται πως δεν είναι αρκετή για τον Μάικλ Κάρικ, ώστε να ανησυχήσει

Η νέα γκέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Τσέλσι (2-0) συνεχίζει την ελεύθερη πτώση της ομάδας, που είναι πλέον λίγο πάνω από τη ζώνη υποβιβασμού.

Η ομάδα του Μάικλ Κάρικ δεν έχει πάρει νίκη σε καμία από τις τελευταίες εννέα αναμετρήσεις της σε όλες τις διοργανώσεις και διανύει το χειρότερο σερί της από τον Σεπτέμβριο του 1984!

Ωστόσο, ο προπονητής της Γιουνάιτεντ, μιλώντας στο TNT Sports αν αναμένει να είναι προπονητής στο επόμενο παιχνίδι, απάντησε:

«Ναι». Σε ερώτηση που δέχθηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα σχετικά με το μέλλον του, ο τεχνικός της Γιουνάιτεντ δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή, το μόνο που σκέφτομαι είναι να προετοιμάσω τα παιδιά για το παιχνίδι της ερχόμενης εβδομάδας».

Όταν ρωτήθηκε αν η ομάδα διαθέτει την κατάλληλη νοοτροπία για να διαχειριστεί την κατάσταση, όντας πλέον στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας, ο Κάρικ τόνισε:

«Μπορείς να το δεις έτσι. Μπορείς όμως να δεις και το πόσο γρήγορα μπορείς να ανέβεις στη βαθμολογία, αρκεί να κερδίζεις αγώνες. Σίγουρα, αυτή είναι η προσέγγιση που πρέπει να υιοθετήσουμε».Αναφερόμενος στις αποδοκιμασίες από τους φίλους της ομάδας, ο Κάρικ δήλωσε στο TNT Sports: «Υπάρχει έντονη συναισθηματική φόρτιση. Είμαστε ένας σπουδαίος σύλλογος, αλλά θέλουμε να κερδίζουμε παιχνίδια. Οι φίλαθλοι καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια και ξοδεύουν πολλά χρήματα για να μας δουν να αγωνιζόμαστε. Σήμερα [Σάββατο] φάνηκε ότι τα παιδιά είχαν προσεγγίσει σωστά το παιχνίδι, αλλά στη συνέχεια όλα πήγαν στραβά και η κατάσταση κατέρρευσε πολύ γρήγορα. Υπάρχουν πολλά συναισθήματα αυτή τη στιγμή».

