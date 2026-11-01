Eυχάριστα: Βγαίνει από το νοσοκομείο ο Σατοράνσκι!

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Ευχάριστα νέα από την πλευρά του Τόμας Σατοράνσκι που θα βγει από το νοσοκομείο.

Ο Τσέχος άσος σόκαρε με την άσχημη πτώση του στο παιχνίδι με την Ντουμπάι BC, με τα νεότερα για την κατάστασή του όμως να είναι ευχάριστα.

Όπως ανακοίνωσε η Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Σατοράνσκι πήρε το «OK» από τους γιατρούς και θα βγει από το νοσοκομείο για να συνεχίσει την αποθεραπεία του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μετά από μια σειρά ιατρικών εξετάσεων που υποβλήθηκε στο νοσοκομείο στο Ντουμπάι, ο Τόμας Σατοράνσκι έλαβε έγκριση για να εξέλθει από το νοσοκομείο.

Είμαστε χαρούμενοι για την είδηση και ευχόμαστε στον Τόμας πλήρη ανάρρωση και σταθερή υγεία. Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε».