Eυχάριστα: Βγαίνει από το νοσοκομείο ο Σατοράνσκι!

Ο Τσέχος άσος σόκαρε με την άσχημη πτώση του στο παιχνίδι με την Ντουμπάι BC, με τα νεότερα για την κατάστασή του όμως να είναι ευχάριστα.
Όπως ανακοίνωσε η Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Σατοράνσκι πήρε το «OK» από τους γιατρούς και θα βγει από το νοσοκομείο για να συνεχίσει την αποθεραπεία του.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Μετά από μια σειρά ιατρικών εξετάσεων που υποβλήθηκε στο νοσοκομείο στο Ντουμπάι, ο Τόμας Σατοράνσκι έλαβε έγκριση για να εξέλθει από το νοσοκομείο.
Είμαστε χαρούμενοι για την είδηση και ευχόμαστε στον Τόμας πλήρη ανάρρωση και σταθερή υγεία. Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε».
לאחר סדרת בדיקות רפואיות שעבר בבית החולים בדובאי, תומאס סאטורנסקי קיבל אישור להשתחרר מבית החולים. אנו שמחים על הבשורה ומאחלים לתומאס החלמה מלאה ובריאות איתנה. נמשיך לעדכן במידת הצורך. https://t.co/SIV734KFKK— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) November 1, 2026