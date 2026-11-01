Φορμαρισμένη στο πρωτάθλημα η Βισέου, επιθετικά ικανή η Μπιλμπάο

Για τη 10η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος η 6η Ακαντέμια Βισέου φιλοξενεί τη 16η Ρίο Άβε. Στην πρώτη επτάδα της κατάταξης βρίσκονται Μπιλμπάο και Σοσιεδάδ, οι οποίες κλείνουν το σημερινό πρόγραμμα της 11ης ημέρας της LaLiga.

Οι 8 τελευταίοι αγώνες της Βισέου είχαν Under 3,5 γκολ.

Πέντε σερί νίκες μετράει στο πρωτάθλημα η Ακαντέμικα Βισέου, με πιο πρόσφατη το εκτός έδρας 2-1 επί της αήττητης ως τότε Σπόρτινγκ Λισαβόνας, μια έκπληξη με απόδοση 9,00. Μία εβδομάδα νωρίτερα είχε αποκλειστεί με 1-0 από τη Φάτιμα για το Κύπελλο, ενώ στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της έχασε με το ίδιο σκορ από την Πόρτο και έμεινε και εκτός Λιγκ Καπ. Η Ρίο Άβε από την πλευρά της πέρασε με 1-0 τη Λουλετάνο στο Κύπελλο, όμως στο Λιγκ Καπ αποκλείστηκε και αυτή, χάνοντας με 4-0 εντός έδρας από τη Φαμαλικάο, δεχόμενη όλα τα γκολ στο 2ο ημίχρονο, τα τρία εκ των οποίων στο τελευταίο δεκάλεπτο. Τα 8 τέρματα που έχει σημειώσει σε 9 αγώνες πρωταθλήματος αποτελούν τη δεύτερη χειρότερη επίδοση, ενώ έχει δεχτεί και τα περισσότερα, 21. Έχασε στους 3/4 εκτός έδρας αγώνες της στη φετινή Primeira Liga. Η νίκη της γηπεδούχου σε συνδυασμό με το σύνηθες στις αναμετρήσεις της Under 3,5 διαμορφώνουν μια αξιόλογη απόδοση.

Μόνο δύο παίκτες από αυτούς που ξεκίνησε στο 4-0 επί της Χετάφε στο πρωτάθλημα είχε στο αρχικό του σχήμα στο εκτός έδρας ματς με την Πρατ για το Κύπελλο ο προπονητής της Μπιλμπάο, Έντιν Τέρζιτς. Με τρία γκολ ως το 36’ και άλλα τόσα από το 84’ και μετά, η ομάδα του 44χρονου Γερμανού προπονητή έφυγε με το 6-1 από την αντίπαλη έδρα και προκρίθηκε στον 2ο γύρο της διοργάνωσης. Εκτός παραμένει ο επιθετικός Γκουρουθέτα. Αποθεραπεύτηκε ο μέσος Σάνθετ (1 γκολ). Η κάτοχος του Κυπέλλου Σοσιεδάδ θα παίξει απευθείας στους «32» της διοργάνωσης, επομένως δεν είχε υποχρεώσεις μεσοβδόμαδα. Στο πρωτάθλημα έρχεται από 4 νίκες, ενώ πριν από 10 μέρες επιβλήθηκε με 6-0 στη Νορβηγία της Λίλεστρομ για το Γιουρόπα Λιγκ. Την Πέμπτη θα υποδεχθεί τη Λυών. Τραυματίστηκε και θα λείψει ο Ρώσος μέσος Ζαχαριάν (2 γκολ). Οι 10/12 τελευταίοι αγώνες της συνοδεύτηκαν από Over και στα 5 τελευταία της σημειώθηκαν 23 γκολ.

Χωρίς ευρωπαϊκές υποχρεώσεις η Μπιλμπάο, η οποία πριν από έναν μήνα νίκησε 1-0 σε φιλικό την αντίπαλό της, στο τέταρτο διαδοχικό μεταξύ τους Under. Με τη Σοσιεδάδ να έχει στο μυαλό της και το ματς με τη Λυών, ο άσος είναι πιθανός σε αυτή τη γειτονική κόντρα.

780. ΑΚ. ΒΙΖΕΟΥ - ΡΙΟ ΑΒΕ 1&U 3,5 2,57

793. ΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΣΟΣΙΕΔΑΔ 1 2,05