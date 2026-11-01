Τα Facts & Figures του ΠΑΟΚ - Αστέρας AKTOR

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Ο ΠΑΟΚ βάζει τους ασπρόμαυρους φίλους στο κλίμα του αγώνα κόντρα στον Asteras Aktor στο γήπεδο της Τούμπας για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League