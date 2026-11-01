Τα Facts & Figures του ΠΑΟΚ - Αστέρας AKTOR

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:
«Το paokfc.gr σας βάζει στο κλίμα του αγώνα κόντρα στον Asteras Aktor στο γήπεδο της Τούμπας για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2026-27. Διαβάστε ενδιαφέρουσες πληροφορίες και στατιστικά σχετικά με το background της αναμέτρησης.
- Δέκα διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα από τον ASTERAS AKTOR έχει ο ΠΑΟΚ, και στις δύο έδρες, και αυτή είναι η καλύτερή του επίδοση, αφού άφησε πίσω του εκείνη του διαστήματος από τις 25 Αυγούστου 2018 έως τις 27 Φεβρουαρίου 2021, όταν επικράτησε η ομάδα της Αρκαδίας στην Τρίπολη. Τότε, ο Δικέφαλος είχε έξι νίκες και μία ισοπαλία σε αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδος.
- Στο τωρινό σερί των δέκα αναμετρήσεων, που είναι όλες για το πρωτάθλημα, υπάρχουν επτά νίκες του ΠΑΟΚ και τρεις ισοπαλίες.
- Αυτό το σερί ξεκίνησε μετά την τελευταία επικράτηση του ASTERAS AKTOR, η οποία ήταν στην Τούμπα στις 16 Μαΐου 2021, για τα Playoffs του πρωταθλήματος, με 1-0.
- Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να επικρατήσει της ομάδας της Αρκαδίας εντός και εκτός έδρας. Στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος αυτό έγινε για πρώτη φορά το 2016-17, περίπου δέκα χρόνια μετά την εμφάνιση της ομάδας της Αρκαδίας στη Super League, στην οποία (το 2007-08) ξεκίνησε με δύο νίκες κόντρα στον ΠΑΟΚ, εντός και εκτός έδρας.
- Συνολικά, οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί 46 φορές για το πρωτάθλημα, και στις δύο έδρες, και ο απολογισμός είναι 23 νίκες για τον ΠΑΟΚ, 10 ισοπαλίες και 13 νίκες για τον ΑSTERAS AKTOR. Ο συντελεστής των γκολ είναι 66-45 για τον Δικέφαλο.
- Με γηπεδούχο τον Δικέφαλο έχουν γίνει 23 αγώνες, από τους οποίους κέρδισε τους 15, ηττήθηκε στους 3 και 5 αναμετρήσεις τελείωσαν ισόπαλες. Ο συντελεστής των γκολ είναι 36-15. Από αυτές τις αναμετρήσεις, οι 19 είναι για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, με 14 νίκες για τον ΠΑΟΚ, τρεις ισοπαλίες και δύο νίκες της ομάδας της Τρίπολης. Ο συντελεστής τερμάτων είναι 34-13.
- 228 αγωνιστικά λεπτά ήταν η απόσταση από το γκολ του Μίροσλαβ Στοχ στις 30 Απριλίου 2014 μέχρι εκείνο του Δημήτρη Πέλκα στις 27 Φεβρουαρίου 2016. Ανάμεσά τους δεν είχε σημειωθεί γκολ σε αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τους Αρκάδες στην Τούμπα, αφού τα ματς της σεζόν 2014-15, τόσο για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος όσο και εκείνο για τα Playoffs, τελείωσαν με λευκές ισοπαλίες.
- Αυτές οι δύο αναμετρήσεις, καθώς και εκείνη στην Τρίπολη στις 11 Σεπτεμβρίου 2010, είναι οι μοναδικές που έχουν ολοκληρωθεί χωρίς να σημειωθεί γκολ ανάμεσα στις δύο ομάδες. Στις 15 εντός έδρας νίκες του ΠΑΟΚ υπάρχουν έξι με 2-0 και τέσσερις με 1-0.