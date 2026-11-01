Εντυπωσιακό πέρασμα από την Κηφισιά η ΑΕΚ! (vid)

Με εντυπωσιακό τροπο πέρασε από το Ζηρίνειο η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της ΑΕΚ που διέλυσε 0-5 την Κηφισιά στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Α’ Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου Γυναικών.

Η Ένωση έπαιξε όμορφο ποδόσφαιρο, δημιούργησε δεκάδες ευκαιρίες και σημείωσε 5 τέρματα επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητα της.

Το ματς

Πιο αναλυτικά, η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ μόλις στο 3′ με ωραίο τελείωμα της Χατζηνικολάου. Η «Ένωση» συνέχισε να πιέζει και να κυνηγά να πετύχει και δεύτερο γκολ και αυτό ήρθε στο 8′ όταν ύστερα από σέντρα, αμυντικός της Κηφισιάς έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας της. Η ΑΕΚ έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο και έδειχνε ότι κυριαρχεί στο γήπεδο. Η Κηφισιά απείλησε στο 28′, όταν απευθείας εκτέλεση φάουλ σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Ένα λεπτό αργότερα έγινε η σέντρα από αριστερά και με αριστοτεχνικό τρόπο η Μακγκουάιρ κατέβασε και εκτέλεσε για το 0-3. Ένα λεπτό πριν τη λήξη του ημιχρόνου η ΑΕΚ κέρδισε φάουλ έξω από την περιοχή και η Χατζηνικολάου με πανέμορφη εκτέλεση σημείωσε το 0-4.

Στο β’ ημίχρονο, στο 55′ η Σαΐχ πήρε τη μπάλα σε πλεονεκτική θέση, έκανε την επιθετική ενέργεια και το σουτ, με τη μπάλα να περνά ελάχιστα άουτ, ενώ και στο 60′ η άσσος της ΑΕΚ είδε το σουτ της να βγαίνει εκτός εστίας. Στο 66′ η Βιολάρη απείλησε με κεφαλιά. Τελικά, το 0-5 ήρθε από την Κύπρια επιθετικό στο 85′.

Στο Ζηρίνειο βρέθηκαν και αρκετοί φίλοι της ΑΕΚ που υποστήριξαν από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό τις προσπάθειες των αθλητριών του «Δικεφάλου».

