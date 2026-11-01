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Με γκολ του Τσιαντούλα στο 88ο λεπτό, η Ελλάς Σύρου επικράτησε με 1-0 της Athens Καλλιθέα, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Superbet League 2.

Η Ελλάς Σύρου ήταν εκείνη που χαμογέλασε στο φινάλε της αναμέτρησης με την Athens Καλλιθέα, καταφέρνοντας να πάρει το τρίποντο χάρη σε ένα γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Αρκετά κακό ποιοτικά και χωρίς γκολ το πρώτο ημίχρονο, με τους Συριανούς να δείχνουν ξανά, ότι στην έδρα τους δεν θα περάσει καμία ομάδα εύκολα.

Στο 78ο λεπτό, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν μία ανάσα από το 0-1 , όταν ο Γκολφίνος επιχείρησε να σκοράρει, όμως η προσπάθειά του σταμάτησε στο δοκάρι της εστίας του Καραργύρη.

Τελικά, η λύση για την Ελλάς Σύρου ήρθε στο 88ο λεπτό, με τον Τσιαντούλα να βρίσκει δίχτυα με σουτ, διαμορφώνοντας το 1-0 και δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του σε ένα καθοριστικό χρονικό σημείο.

Το γκολ αυτό αποδείχθηκε αρκετό για τους γηπεδούχους, που διατήρησαν το προβάδισμά τους μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, πανηγυρίζοντας μία σημαντική νίκη για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Με τη νίκη αυτή, οι νησιώτες έφτασαν τους 13 βαθμούς όντας στην 6η θέση της βαθμολογίας, ενώ αντίθετα η ομάδα της Αθήνας παρέμεινε στους 17 βαθμούς και την 2η θέση.

Την επόμενη αγωνιστική η Ελλάς θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Β στον Πειραιά, ενώ η Καλλιθέα θα υποδεχθεί τον Πανιώνιο.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Ελλάς Σύρου (Στάικος): Καραργύρης, Κουτσουδάκης (68′ Πρεβεζιάνος), Διαμαντής, Βλάχος, Ζαφείρης, Κρέτση (46′ Τσιαντούλας), Μπάμπης (68′ Ζάχι), Φελίσιο (52′ Οτσοβέτζι), Νίνο, Φαϊζάλ, Γεμιστός (52′ Μπουλλάρι).

Athens Kallithea (Μόρας): Καστράτι, Μπλάντεν, Χουχούμης (62′ Φροσύνης), Προβυδάκης, Πρεκάτες, Αναστάσιου, Γαρουφαλιάς, Μπαουτίστα (85′ Ρομό), Λόπεζ (62′ Γκολφίνος), Κουρφαλίδης (74′ Κάλφας), Μανιάς (62′ Τσιριγώτης).