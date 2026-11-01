Με... φόρα από το Κύπελλο, η ΑΕΛ κέρδισε (και) τον Ολυμπιακό Β (2-1), επιστρέφοντας στις νίκες και στη Superbet League 2 - Σκόρερ οι Μακρής και Καμπετσής για τους «βυσσινί» που ανεβαίνουν βαθμολογικά, μείωσαν οι φιλοξενούμενοι με τον Σαντή

Η δράση της Superbet League 2 συνεχίστηκε στη Λάρισα, με την τοπική ΑΕΛ του Σωκράτη Οφρυδόπουλου, να υποδέχεται τη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Οι «βυσσινί» έβγαλαν ένα δύσκολο πρόγραμμα με τρία εκτός έδρας ντέρμπι, ενώ προέρχονταν από τη μεγάλη νίκη στο Κύπελλο επί του ΟΦΗ.

Οι «βυσσινί» απείλησαν για πρώτη φορά στο 14ο λεπτό, όταν ο Παπαγεωργίου έβγαλε τη σέντρα και ο Καμπετσής κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας, όμως η κεφαλιά του πέρασε άουτ. Στο 22’, ο Καμπετσής δημιούργησε ακόμη μία καλή ευκαιρία, στρώνοντας στον Νοικοκυράκη, ο οποίος καθυστέρησε να εκτελέσει από πλεονεκτική θέση, με το σουτ του να σταματά στα σώματα.

Στο 32’, ο Τανούλης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, εκμεταλλευόμενος την ασταθή απόκρουση του Βενετικίδη σε εκτέλεση φάουλ του Τουφάκη, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Η συνέχεια είχε ακόμη περισσότερες τελικές, με τον Τσιγγάρα να αστοχεί στο 36’ και τον Παρρά να δοκιμάζει ένα δυνατό διαγώνιο σουτ στο 38’, χωρίς αποτέλεσμα.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία του ημιχρόνου καταγράφηκε στο 42’, όταν ο Παπαγεωργίου βγήκε τετ α τετ μετά από πάσα του Καμπετσή, πέρασε την μπάλα πάνω από τον Τσομπανίδη, αλλά σημάδεψε το αριστερό δοκάρι. Στο 44’, ο Τσιγγάρας αστόχησε ξανά, με το 0-0 να παραμένει μέχρι την ανάπαυλα.

Οι παίκτες της ΑΕΛ μπήκαν δυνατά στην επανάληψη και στο 49ο λεπτό κέρδισαν πέναλτι, όταν ο Τανούλης ανέτρεψε τον Παρρά μέσα στην περιοχή. Την εκτέλεση ανέλαβε στο 50’ ο Παπαγεωργίου, ο οποίος έστειλε με δύναμη την μπάλα στο δοκάρι, αυτή να χτυπά στη συνέχεια στον Γεωργακόπουλο και να καταλήγει κόρνερ.

Η ΑΕΛ δεν πτοήθηκε από τη χαμένη ευκαιρία και συνέχισε να πιέζει, με τον Καμπετσή να επιχειρεί εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι στο 54’, στέλνοντας την μπάλα λίγο άουτ. Τελικά, η λύση ήρθε στο 58ο λεπτό, όταν ο Γκρόζος έβγαλε τη σέντρα και ο Μακρής, προλαβαίνοντας την έξοδο του Γεωργακόπουλου, σκόραρε με κοντινή κεφαλιά για το 1-0.

Εννέα λεπτά αργότερα, στο 67’, οι γηπεδούχοι διπλασίασαν τα τέρματά τους. Ο Νοικοκυράκης έβγαλε εξαιρετική κάθετη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού Β, ο Καμπετσής πέρασε και τον τερματοφύλακα και πλάσαρε σε κενή εστία, διαμορφώνοντας το 2-0.

Μοναδική αξιόλογη ευκαιρία από πλευράς «ερυθρολεύκων» το δυνατό σουτ του Σαντή στο 79' από το ύψος της περιοχής, το οποίο τράνταξε το δοκάρι του Βενετικίδη, με τον φορ του Ολυμπιακού Β εν τέλει να μειώνει στο 90' από κοντά για το τελικό 2-1.

Με το τρίποντο αυτό, οι «βυσσινί» έφτασαν τους 16 βαθμούς μετά από εννιά αγωνιστικές, όντας πλέον πολύ κοντά στην πρώτη δυάδα του πρωταθλήματος. Αντίθετα, πολύ χαμηλά έμειναν οι Πειραιώτες, καθώς με έξι βαθμούς φιγουράρουν στην προτελευταία θέση.

Την επόμενη (10η) αγωνιστική του πρωταθλήματος, η ΑΕΛ θα αντιμετωπίσει στην Κομοτηνή τον Πανθρακικό, ενώ ο Ολυμπιακός Β θα υποδεχθεί στις εγκαταστάσεις του Ρέντη την Ελλάς Σύρου.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΛ (Οφρυδόπουλος): Βενετικίδης, Αγαπάκης(75' Κωνσταντακόπουλος), Γρόζος, Τσελεπίδης(75' Μπούσης), Ρισβάνης, Πάρρας(68' Ζτούπης), Παπαγεωργίου(68' Λέλεκας), Τσιγγάρας, Νοικοκυράκης(84' Πινακάς), Καμπετσής, Μακρής.

Ολυμπιακός Β (Ρούμπιο): Τσομπανίδης(46' Γεωργακόπουλος), Μπακούλας(83' Πλις), Μπιλάλ(83' Αγγελάκης), Τανούλης, Σιώζιος, Φίλης, Ζουγλής, Μαρτίνης, Λεγκίσι(75' Κολοκοτρώνης), Αβραμούλης, Τουφάκης(75' Σαντής)