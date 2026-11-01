Τα καλύτερα από την άνετη επικράτηση του Ολυμπιακού κόντρα στο Περιστέρι Betsson (vid)

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Δείτε τις καλύτερες στιγμές της άνετης επικράτησης του Ολυμπιακού κόντρα στο Περιστέρι Betsson.

Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε πρόβλημα κόντρα στο Περιστέρι, είχε εύκολο μεσημέρι επικρατώντας με 91-62, κάνοντας έτσι το 5/5 στην GBL.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άνοιξε το rotation, με τον Σάσα Βεζένκοφ να είναι πρώτος σκόρερ με 21 πόντους και 7 ριμπάουντ, με τον Όμηρο Νετζήπογλου να παίρνει χρόνο μετρώντας 16 πόντους. Διψήφιος και ο Τζόσεφ με 12 πόντους, 2 ριμπάπουντ και 2 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά για την ομάδα των Δυτικών Προαστίων που αγωνίστηκε χωρίς τον Νίκολς, ξεχώρισε ο Κώστας Παπαδάκης με 12 πόντους, με τον Χατζηδάκη να συμπληρώνει 10 πόντους με 6 ριμπάουντ.

Δείτε εδώ τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης