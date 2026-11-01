Μπαρτζώκας: «Ευκαιρία για τους παίκτες που δεν παίζουν τέτοια ματς, μέσα ο Φουρνιέ με Αστέρα»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στο Περιστέρι Betsson στάθηκε στην απόδοση των παικτών του δεν έχουν χρόνο συμμετοχής και στον Εβάν Φουρνιέ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στον Sportfm TV:

«Παίξαμε Παρασκευή, είχαμε διπλή εβδομάδα, είχαμε ταξίδι. Παίξαμε μεσημέρι. Το Περιστέρι εγώ προσωπικά αλλά και όλο το σταφ μας το έχουμε σε μεγάλη εκτίμηση. Κέρδισε μες στη Μούρθια και καταλαβαίνετε έπαιξες και χωρίς τον Νίκολς σήμερα. Ήταν δύσκολο για τα παιδιά να παίξουν δύο συνεχόμενα παιχνίδια καλά, αλλά πιστεύουμε ότι ήταν ένα παιχνίδι που προσφέρθηκε για παίκτες σαν τον Καραγιαννίδη. Έκανε καταπληκτική εμφάνιση κατά τη γνώμη μου. Αλλά και τα άλλα παιδιά, ο Νετζήπογλου, ο Πλώτας βρήκαν χρόνο συμμετοχής και δείξανε ότι είναι πολύ σημαντικό να μας βοηθάνε σε τέτοιου είδους παιχνίδια».

Για το αν ο Ολυμπιακός μαθαίνει να παίζει με προβλήματα: «Μα έχουμε μεγάλο ρόστερ. Δεν υπάρχει αμφιβολία και οι Έλληνες παίκτες που έχουμε, εννοώ αυτοί που δεν έχουν χρόνο συμμετοχής στην Εuroleague, είναι πολύ καλοί παίκτες. Οπότε να μια καλή ευκαιρία. Είναι πολύ σημαντικό αυτά 15-17 παιχνίδια να βοηθήσουν την ομάδα μας να κερδίζει κάθε ματς, να βελτιώνονται και αυτοί και να πάρουν γιατί όχι και χρόνο και ροτέισον και στην Εuroleague».

Για τον Φουρνιέ και αν θα παίξει με τον Αστέρα: «Αυτό είναι το πρόγραμμα, ναι, ότι θα παίξει την Παρασκευή. Αλλά ξέρετε θα ήθελα όχι να, νομίζω όμως ότι γενικά και από τις προπονήσεις δείχνει ότι είναι καλά».