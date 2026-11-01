O Oλυμπιακός έπαιξε όσο έπρεπε, είχε εύκολο μεσημέρι κόντρα στο Περιστέρι, επικρατώντας με 91-62, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να ανοίγει το rotation, δίνοντας ανάσες στους βασικούς.

Ο Ολυμπιακός είχε εύκολο έργο κόντρα στο Περιστέρι, έπαιξε και ανέβασε την ένταση του όσο έπρεπε, κερδίζοντας με 91-62 για την 5η αγωνιστική της GBL.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν αήττητοι την πορεία τους στο ελληνικό πρωτάθλημα (5-0), με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου να πέφτει στο 3-2.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άνοιξε το rotation, με τον Σάσα Βεζένκοφ να είναι πρώτος σκόρερ με 21 πόντους και 7 ριμπάουντ, με τον Όμηρο Νετζήπογλου να παίρνει χρόνο μετρώντας 16 πόντους. Διψήφιος και ο Τζόσεφ με 12 πόντους, 2 ριμπάπουντ και 2 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά για την ομάδα των Δυτικών Προαστίων που αγωνίστηκε χωρίς τον Νίκολς, ξεχώρισε ο Κώστας Παπαδάκης με 12 πόντους, με τον Χατζηδάκη να συμπληρώνει 10 πόντους με 6 ριμπάουντ.

Άνοιξε το rotation ο Μπαρτζώκας, βρήκε ρυθμό για το προβάδισμα του ο Ολυμπιακός

Με τον Νετζήπογλου στο αρχικό σχήμα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, με τον Βεζένκοφ να ανοίγει το σκορ από τα 6.75μ. και τον Νετζήπογλου να βρίσκει τους πρώτους του πόντους για το 5-2. Οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν ρυθμό, με τους Μιλουτίνοφ – Βεζένκοφ να βρίσκουν σκορ μέσα από την ρακέτα (9-4 στο 4’), με τον Φρίντελ να μειώνει με τρίποντο από την γωνία σε 9-7. Ο Ουόρντ βρήκε τους πρώτους του πόντους (16-9 στο 6’), με τους Πειραιώτες να ελέγχει απόλυτα τον ρυθμό και τον Γιώργο Μπαρτζώκα να ανοίγει από νωρίς το rotation. Ο Πλώτας έβαλε το όνομα του στο πίνακα των σκόρερ (22-13 στο 9’), με τον Ολυμπιακό να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο στο +7 (25-18) σε μια περίοδο με γρήγορο ρυθμό.

Πάτησε γκάζι με οδηγό Τζόσεφ και… εξαφανίστηκε ο Ολυμπιακός

Ο Ντόντα Χολ με το «καλημέρα» του δεύτερου δεκαλέπτου χάρισε την πιο όμορφη φάση της αναμέτρησης (27-19), την ώρα που το Περιστέρι μετρούσε 8 λάθη σε 11’. Ο Βεζένκοφ με το 2ο σουτ του από τα 6.75μ. έστειλε για πρώτη φορά την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (+11, 32-21 στο 14’), με τον Ιτούνας να απαντά με το ίδιο νόμισμα για το 32-24. Ο Τζόσεφ μπήκε στην εξίσωση του ματς (6π.), με τον Ολυμπιακό να ανεβάζει την ένταση στο παιχνίδι του, στέλνοντας την διαφορά στο +13 (40-27 στο 17’). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έκαναν ότι ήθελαν στο παρκέ, ο Τζόσεφ έφτασε τους 12π. με τους «ερυθρόλευκους» να κυκλοφορούν με ταχύτητα την μπάλα για να εκτοξεύσουν την διαφορά πάνω από τους 20π. (+21, 48-27). Ο Παπαδάκης μείωσε για το Περιστέρι στο φινάλε του ημιχρόνου (48-30), ωστόσο η ομάδα του Ξανθόπουλου θα έπρεπε να βελτιώσει πολλά πράγματα στο παιχνίδι της για να ξαναμπεί στο ματς.

Στο ρελαντί ο Ολυμπιακός, εκτόξευσαν την διαφορά οι «ερυθρόλευκοι»

Το Περιστέρι αδυνατούσε να βρει εύκολο σκορ, με τον Ολυμπιακό να ανεβάζει ξανά την διαφορά πάνω από τους 20π. (51-30). Ο Βεζένκοφ έδινε σκορ μέσα από την ρακέτα για τους «ερυθρόλευκους» (16π.) για το +25 των Πειραιωτών (55-30), την ώρα που η ομάδα των Δυτικών Προαστίων είχε μείνει χωρίς σκορ για περίπου 3’. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα εκτόξευσαν την διαφορά στους 30π. με τον Βεζένκοφ να φτάνει τους 21π. με τον Ολυμπιακός να είναι κυρίαρχος στο παρκέ (+35, 69-34 στο 26’). Ο Καραγιαννίδης είχε πολύ καλή εικόνα για τους Πειραιώτες (4π. 2ρ. 3ασ.), με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου να βρίσκει σκορ από τον Παπαδάκη. Όλοι οι παίκτες των Πειραιωτών που είχαν χρησιμοποιηθεί έγραψαν το όνομα τους στον πίνακα των σκόρερ, με τον Νετζήπογλου να διαμορφώνει το 76-42 στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου.

Έπαιξε όσο έπρεπε ο Ολυμπιακός, εύκολο μεσημέρι κόντρα στο Περιστέρι

Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να χρησιμοποιεί όλους τους παίκτες που είχε στην διάθεση του. Ο Πάπας βρήκε τους πρώτους του πόντους με την είσοδο του στο παρκέ (79-48 στο 33'), με τον Ολυμπιακό να έχει χαλαρώσει αρκετά, κάνοντας αρκετά λάθη. Οι «ερυθρόλευκοι» έπαιζαν με τέσσερις Έλληνες στην πεντάδα τους (Πάπας, Πλώτας, Καραγιαννίδης, Νετζήπογλου), την ώρα που το Περιστέρι έριξε την διαφορά κάτω από τα επίπεδα των 30π. (79-52 στο 36'). Οι δυο προπονητές ελέω και της μεγάλης διαφοράς βρήκαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν πρόσωπα και σχήματα και να ξεκουράσουν τους βασικούς, με το τελικό 91-62 να αποτυπώνει την διαφορά των δυο ομάδων.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 48-30, 76-42, 91-62.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης