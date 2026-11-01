Ξανθόπουλος: «Όπως και με τον Παναθηναϊκό, ο αντίπαλος δεν πιέστηκε για να μας κερδίσει»

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος στις δηλώσεις του μετά τη βαριά ήττα του Περιστερίου Βetsson από τον Ολυμπιακό στάθηκε στην κακή εικόνα της ομάδας του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στον Sportfm TV:

«Κοίτα, εντός προγράμματος. Σίγουρα παίξαμε απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα.

Παρ’ όλα αυτά, αυτό που λέω πάντα στους παίκτες, στα παιδιά, είναι ότι αν έχουμε 5% πιθανότητες να κυνηγήσουμε ένα παιχνίδι, πρέπει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού να τις αυξήσουμε, να τις αυξήσουμε και να κυνηγήσουμε το παιχνίδι. Και να βάλει τα δυνατά της η αντίπαλη ομάδα για να μας κερδίσει.

Σήμερα, νομίζω ότι, όπως και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, δεν χρειάστηκε να πιεστεί πολύ η αντίπαλη ομάδα για να μας κερδίσει. Και αυτό είναι κάτι που δεν μου αρέσει.

Είμαι με τα παιδιά, τους εμπιστεύομαι, τους έχω τεράστια εμπιστοσύνη και έχουμε ξεκινήσει αρκετά καλά, θα έλεγα, τόσο βάσει αποτελεσμάτων όσο και βάσει εικόνας τη φετινή σεζόν.

Αλλά, όπως τους λέω, έχουμε 1η Νοεμβρίου. Είναι πάρα, πάρα πολύ νωρίς και πρέπει να καταλάβουν και να εμπιστευτούν τη διαδικασία. Να ξεχάσουν το αποτέλεσμα και να σκεφτούν τη διαδικασία.

Για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα, στο επιθυμητό αποτέλεσμα και σε αυτό που θέλουμε ως προς τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που θέλει λίγο χρόνο. Και πρέπει να την εμπιστευτούν.

Την εμπιστεύονται, αλλά απέναντι σε τέτοιες ομάδες χρειάζεται μεγαλύτερη συνέπεια. Γιατί η συνέπεια φέρνει momentum και αυτό βοηθάει.

Δεν λέω ότι, αν ήμασταν συνεπείς, θα κερδίζαμε τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό, αλλά θα είχαμε καλύτερη εικόνα. Και αυτό, όπως είπα, είναι μέρος της διαδικασίας για τα επόμενα παιχνίδια.

Τελειώσαμε ένα σερί αγώνων πολύ δύσκολων, με πολύ δύσκολο ταξίδι. Ελπίζω να επιστρέψουν οι τραυματίες μέσα στην εβδομάδα, να δουλέψουμε πάρα, πάρα πολύ καλά για τα παιχνίδια που έρχονται, κυρίως για αυτό που έχουμε μπροστά μας, απέναντι στον Κολοσσό, μια πάρα, πάρα πολύ καλή ομάδα.

Να ευχηθώ καλή τύχη στον Ολυμπιακό στη συνέχεια της GBL αλλά και της Euroleague. Και γενικά, να μην υπάρχουν τραυματισμοί.