Εκτός οι Μπόνγκα και Χουάντσο, μέσα ο Σλούκας - Οι δωδεκάδες Άρη και Παναθηναϊκού

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Οι Ίζακ Μπόγνκα και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έμειναν εκτός εξάδας ξένων του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη (1/11, 17:00).

Έτσι, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πηγαίνει με ξένους τους Φρανσίσκο, Μπάντιο, Χέις-Ντέιβις, Ναν, Λεσόρ και Γιαμπουσέλε, ενώ επιστρέφει στη δράση ο Κώστας Σλούκας. Παραμένει εκτός ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ενώ Τζέριαν Γκραντ και Μουσταφά Φαλ δεν είναι δηλωμένοι στο ελληνικό ρόστερ.

Για τον γηπεδούχο Άρη έμεινε εκτός εξάδας ξένων ο Στέφαν Γιόβιτς, ενώ απουσιάζουν οι τραυματίες Χαραλαμπόπουλος, Μποχωρίδης και Τανούλης.

Η δωδεκάδα του Άρη: Μήτρου-Λονγκ, Ρόμπινσον-Ερλ, Τολιόπουλος, Ντιμιτρίεβιτς, Χατζηλάμπρου, Πουλιανίτης, Μόργκαν, Λιντέλ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Μπιρτς, Μοκόκα.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Σλούκας, Χέις-Ντέιβις, Κουζέλογλου, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μήτογλου, Μαντζούκας, Καλαϊτζάκης.