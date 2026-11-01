Εκτός οι Μπόνγκα και Χουάντσο, μέσα ο Σλούκας - Οι δωδεκάδες Άρη και Παναθηναϊκού

Έτσι, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πηγαίνει με ξένους τους Φρανσίσκο, Μπάντιο, Χέις-Ντέιβις, Ναν, Λεσόρ και Γιαμπουσέλε, ενώ επιστρέφει στη δράση ο Κώστας Σλούκας. Παραμένει εκτός ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ενώ Τζέριαν Γκραντ και Μουσταφά Φαλ δεν είναι δηλωμένοι στο ελληνικό ρόστερ.
Για τον γηπεδούχο Άρη έμεινε εκτός εξάδας ξένων ο Στέφαν Γιόβιτς, ενώ απουσιάζουν οι τραυματίες Χαραλαμπόπουλος, Μποχωρίδης και Τανούλης.
Η δωδεκάδα του Άρη: Μήτρου-Λονγκ, Ρόμπινσον-Ερλ, Τολιόπουλος, Ντιμιτρίεβιτς, Χατζηλάμπρου, Πουλιανίτης, Μόργκαν, Λιντέλ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Μπιρτς, Μοκόκα.
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Σλούκας, Χέις-Ντέιβις, Κουζέλογλου, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μήτογλου, Μαντζούκας, Καλαϊτζάκης.