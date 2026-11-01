Μεγάλη νίκη με όμορφο ποδόσφαιρο για τον Πανιώνιο απέναντι στον Πανσερραϊκό (5-0), με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να ισοβαθμεί πλέον στη 2η θέση με την Athens Kallithea, πριν το μεταξύ τους ντέρμπι.

Στη Νέα Σμύρνη ένα ντέρμπι ονομάτων, το μεγαλύτερο της αγωνιστικής, και τίποτα παραπάνω τελικά, με τον Πανιώνιο να «καθαρίζει» από το πρώτο ημίχρονο τον Πανσερραϊκό και να επιστρέφει στις νίκες μετά τη βαριά ήττα από τη Μαρκό.

Με τον Πανιώνιο να αποκτά σημαντικό προβάδισμα απέναντι στον Πανσερραϊκό ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης των δύο ομάδων, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Superbet League 2. Οι «κυανέρυθροι» εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες τους και πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 2-0.

Το πρώτο μέρος είχε καλό ρυθμό, αρκετές ευκαιρίες και δύο δοκάρια για τον Πανσερραϊκό, ο οποίος άγγιξε το γκολ στο 19ο λεπτό. Νωρίτερα, στο 16', ο Σομπρίνο επιχείρησε να απειλήσει με τακουνάκι, ωστόσο η προσπάθειά του ήταν αδύναμη και ο Τιναλίνι μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα.

Τρία λεπτά αργότερα, οι φιλοξενούμενοι στάθηκαν ιδιαίτερα άτυχοι, καθώς είχαν διπλό δοκάρι στην ίδια φάση. Αρχικά, ο Γεωργιάδης επιχείρησε γυριστό σουτ, με την μπάλα να σταματά στο δοκάρι, ενώ στην επαναφορά ο Τεϊσέιρα δοκίμασε εκ νέου, σημαδεύοντας και αυτός το δοκάρι.

Στο 28', ο Μούργος βρήκε με ωραία πάσα τον Ταβάρες, ο οποίος βγήκε τετ α τετ, όμως ο Τιναλίνι απέκρουσε. Ο τερματοφύλακας του Πανσερραϊκού ήταν ξανά καθοριστικός στο 30', όταν μετά από σέντρα του Ταβάρες, ο Χατζηστραβός επιχείρησε να σκοράρει από κοντά, χωρίς αποτέλεσμα.

Τελικά, ο Πανιώνιος κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 35', με τον Βενάρδο να προλαβαίνει την έξοδο του Τιναλίνι και με κεφαλιά να γράφει το 1-0. Στο 38', ο Σομπρίνο απείλησε εκ νέου σε φάση διαρκείας, με τον Τιναλίνι να πραγματοποιεί ακόμη μία επέμβαση.

Ωστόσο, στο 40' ήρθε και το δεύτερο γκολ. Ο Μούργος βγήκε τετ α τετ, ο Τιναλίνι απέκρουσε, αλλά στην επαναφορά ο ίδιος παίκτης έστρωσε στον Σομπρίνο, που διαμόρφωσε το 2-0 που ήταν και σκορ ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Πανιώνιος συνέχισε από εκεί που σταμάτησε στο πρώτο μέρος, διατηρώντας τον έλεγχο της αναμέτρησης και έχοντας πλέον σημαντικό προβάδισμα απέναντι στον Πανσερραϊκό.

Οι «κυανέρυθροι» μπήκαν με την ίδια διάθεση στον αγωνιστικό χώρο, αναζητώντας ένα τρίτο γκολ που θα απλοποιούσε ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Αυτό ήρθε στο 58ο λεπτό, με τον Σομπρίνο να πετυχαίνει ένα εντυπωσιακό τέρμα. Ο ποδοσφαιριστής του Πανιωνίου επιχείρησε ένα τρομερό γυριστό σουτ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0 και δίνοντας ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στο προβάδισμα της ομάδας του.

Ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να αντιδράσει και στο 66ο λεπτό έφτασε κοντά στη μείωση του σκορ. Ο Αρμουγκόμ επιχείρησε ένα δυνατό σουτ, ωστόσο ο Κράνινξ βρέθηκε σε ετοιμότητα και απέκρουσε, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Πέντε λεπτά αργότερα, στο 71', ο Πανιώνιος βρήκε και τέταρτο γκολ, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην επικράτησή του. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Χατζηστραβού να χριστεί σκόρερ, με τον ποδοσφαιριστή των γηπεδούχων να εξαπολύει ένα δυνατό σουτ και να διαμορφώνει το 4-0 και στο 81' ο Ταβάρες έγραψε το τελικό 5-0 σε μία πολύ εμφατική νίκη για την ομάδα του Φεράντο.

Με τη νίκη αυτή, ο Ιστορικός έφτασε τους 17 βαθμούς όντας πλέον στην 2η θέση της βαθμολογίας μαζί με την Καλλιθέα. Αντίθετα, ο Πανσερραϊκός έμεινε στους 11 βαθμούς. Την επόμενη αγωνιστική, ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Καλλιθέα, ενώ ο Πανσερραϊκός θα παίξει στην Καλαμαριά με τον Απόλλωνα.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Πανιώνιος (Φεράντο): Κράνινξ, Αυλωνίτης, Ασλανίδης, Γκαντέλιο, Βενάρδος, Παυλόπουλος (68′ Γεωργογιάννης), Λιάσος, Χατζηστραβός (76′ Στούπης), Ταβάρες (85′ Μπαϊραμίδης), Μούργος (76′ Μόρσεϊ), Σομπρίνο (68′ Μπαΐνοβιτς).

Πανσερραϊκός (Γεωργιάδης): Τιναλίνι, Παντελάκης, Ηλιάδης, Γεωργιάδης, Αρμουγκόμ (70′ Βασιλάκος), Οικονόμου (46′ Μασκανάκης), Βερνάρδος (46′ Κωτσόπουλος), Τσέλιος, Ζορζίνιο (88′ Βαρσάμης), Τεϊσέιρα (88′ Αδάμ), Πασάς.