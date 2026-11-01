Formula 1: Τέσσερις επιλογές για το GP Μεξικού

Η μάχη της Ferrari με τη Mercedes αναμένεται να κυριαρχήσει στο Grand Prix του Μεξικού, με τον Λιούις Χάμιλτον να ξεκινά από την pole position, μόλις 0,009 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ. Ο Σαρλ Λεκλέρ και ο Κίμι Αντονέλι ακολουθούν, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν εκκινεί πέμπτος.

Με τις διαφορές στην κορυφή να είναι μικρές, επιλέγουμε τέσσερα στοιχήματα που στηρίζονται στην εικόνα των κατατακτηρίων και στις θέσεις εκκίνησης, δίνοντας προτεραιότητα στις πιθανότητες επιβεβαίωσης.

Χάμιλτον στην πρώτη δυάδα – 1.60

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής κατέκτησε την pole position και η Ferrari έδειξε εξαιρετικά ανταγωνιστική. Το σημαντικό είναι ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα τη νίκη. Ακόμη κι αν χάσει μία θέση, το στοίχημα επιβεβαιώνεται. Ο Ράσελ βρίσκεται πολύ κοντά σε ταχύτητα, όμως ο Χάμιλτον έχει το πλεονέκτημα της εκκίνησης.

Λεκλέρ πάνω από Αντονέλι – 1.60

Ο Μονεγάσκος ξεκινά τρίτος, μία θέση μπροστά από τον Ιταλό, έχοντας σημειώσει χρόνο κατά 0,074 δευτερόλεπτα ταχύτερο στις κατατακτήριες. Η διαφορά είναι μικρή, αλλά η Ferrari παρουσίασε ισχυρή συνολική εικόνα και ο Λεκλέρ έχει το αρχικό πλεονέκτημα θέσης στη μεταξύ τους μονομαχία.

Ράσελ στο βάθρο – 1.67

Ο οδηγός της Mercedes έχασε την pole για μόλις εννέα χιλιοστά, επιβεβαιώνοντας την ταχύτητα του μονοθεσίου του. Από τη δεύτερη θέση της εκκίνησης μπορεί να υποχωρήσει μία θέση και να παραμείνει εντός βάθρου. Η απειλή των Λεκλέρ, Αντονέλι και Φερστάπεν είναι υπαρκτή, αλλά ο Βρετανός έχει ένα σημαντικό αρχικό προβάδισμα.

Χούλκενμπεργκ πάνω από Κολαπίντο – 1.85

Ο Γερμανός ξεκινά δέκατος, ακριβώς μπροστά από τον Αργεντινό. Το πιο ουσιαστικό στοιχείο, πάντως, είναι η διαφορά περίπου 0,33 δευτερολέπτων υπέρ του Χούλκενμπεργκ στο Q2. Παρότι ο ρυθμός αγώνα μπορεί να διαφοροποιηθεί, η εικόνα των κατατακτηρίων προσφέρει αγωνιστική βάση για το συγκεκριμένο H2H.

Οι επιλογές μας

Χάμιλτον Top 2 1.60

Λεκλέρ πάνω από Αντονέλι 1.60

Ράσελ στο βάθρο 1.67

Χούλκενμπεργκ πάνω από Κολαπίντο1.85

Οι αποδόσεις ενδέχεται να μεταβληθούν μέχρι την εκκίνηση του αγώνα.