Πρωταθλητής στη Βιέννη ο Αλκαράθ

O Kάρλος Αλκαράθ πέτυχε επιβλητική νίκη σε βάρος του Άλεξ Ντε Μινόρ και κατέκτησε για πρώτη φορά τον τίτλο στη Βιέννη (ATP 500), χωρίς να χάσει σετ στον δρόμο του.

O 23χρονος Ισπανός (Νο.3) επικράτησε του 27χρονου Αυστραλού (Νο.10) με 6-1, 6-4 σε 87 λεπτά και έφτασε τους 28 τίτλους καριέρας. Παρότι έχασε μεγάλο μέρος της χρονιάς λόγω τραυματισμού στον καρπό, έχει πλέον τέσσερα τρόπαια και θα πάει με ανεβασμένη ψυχολογία σε Παρίσι και Τορίνο για ένα δυνατό φινάλε!

«Η ομάδα μου κι εγώ γνωρίζουμε πολύ καλά το επίπεδο του Άλεξ», δήλωσε μετά τη λήξη του αγώνα ο νεαρός τενίστας. Το παιχνίδι του είναι πραγματικά επικίνδυνο. Χτυπάει την μπάλα με πολύ επίπεδη τροχιά, η οποία γλιστράει πολύ στο κορτ και περνάει χαμηλά πάνω από το έδαφος. Είναι πραγματικά δύσκολο να δώσω στην μπάλα τη δύναμη που θέλω σε κάθε χτύπημα. Είναι πολύ γρήγορος, οπότε πρέπει να κερδίσεις κάθε πόντο με την αξία σου. Μπορεί να πετύχεις ένα χτύπημα που δεν μπορεί να επιστρέψει κανείς άλλος, αλλά όχι απέναντί του. Έπρεπε να είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος σε αυτό. Γνωρίζαμε, λοιπόν, ότι έπρεπε να ξεκινήσω τον αγώνα με μεγάλη συγκέντρωση, αυξάνοντας την ταχύτητα και τον ρυθμό σε κάθε χτύπημά μου. Προσπάθησα να παίξω επιθετικά και να του δείξω ότι, αν θέλει να κερδίσει, πρέπει να παίξει καλύτερα από εμένα, πιο επιθετικά, με μεγαλύτερη σταθερότητα και με περισσότερη εξυπνάδα».

Και κατέληξε: «Είμαι πραγματικά χαρούμενος που τελικά βρήκα τον τρόπο μου, έπαιξα εξαιρετικά και, φυσικά, έζησα μια εβδομάδα γεμάτη συναισθήματα, που ήταν υπέροχη για μένα. Έμαθα πολλά και θέλω να συνεχίσω να προχωρώ μπροστά, βήμα βήμα, παίζοντας σε κλειστά γήπεδα και προσπαθώντας να αποκτήσω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε αυτή την επιφάνεια».

Φέτος έχει και ρεκόρ 15-0 σε τουρνουά της κατηγορίας ATP 500, καθώς κέρδισε και σε Ντόχα-Τόκιο πριν τη Βιέννη. Είναι, μάλιστα, αήττητος σε διοργανώσεις αυτής της κατηγορίας, μετά τον τελικό της Βαρκελώνης από τον Ρούνε το 2025 (26-0)!

Συνολικά είναι ο 11ος τίτλος του σε 500άρι και έχει από πάνω του στη λίστα μόνο τους Ρότζερ Φέντερερ (16) Ράφα Ναδάλ (15) και Νόβακ Τζόκοβιτς!

Κόντρα στον Ντε Μινόρ έχει επτά νίκες σε ισάριθμους αγώνες, ενώ δεν έχει χάσει ποτέ από Αυστραλό στο tour (15-0).