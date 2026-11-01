Έκλεισε Φερέρο ο Σέλτον!

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Επιτέλους, λύθηκε το μυστήριο σχετικά με τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του Χουάν Κάρλος Φερέρο!

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, μετά τους έξι major τίτλους με τον Κάρλος Αλκαράθ, ο Ισπανός θα δουλέψει με τον Μπεν Σέλτον!

Υπήρχαν σενάρια που μιλούσαν για συνεργασία του με τον Γιάνικ Σίνερ, με τον Χόλγκερ Ρούνε και τον Ράφα Χόδαρ, αλλά κανείς δεν σκέφτηκε τον νεαρό Αμερικανό, που έχει στον πλευρό του τον πατέρα του!

Φαίνεται, ωστόσο. ότι αποφασίστηκε να μπει μια νέα «φωνή» στην ομάδα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Μπράιαν Σέλτον θα αφήσει τη θέση του.

Το θέμα για τον 24χρονο τενίστα, που είναι στο Νο.4 του κόσμου, είναι να κάνει το επόμενο βήμα και να «χτυπήσει» τους μεγάλους αντιπάλους του, μεταξύ των οποίων, φυσικά, είναι και ο πρώην του Φερέρο, ο Αλκαράθ!

H συνεργασία αναμένεται να ξεκινήσει μετά το τέλος της σεζόν.