Η Λάτσιο βρέθηκε να χάνει από την Κάλιαρι, όμως στο τέλος εκμεταλλεύτηκε το «δώρο» της Μίλαν και έφυγε μόνη πρώτη με +3 (2-1).

Μια μέρα νωρίτερα, η Μίλαν είχε σπάσει το αήττητο της Ίντερ και έτσι η Λάτσιο ακόμα και με έναν βαθμό θα ήταν μόνη πρώτη. Παρά το γεγονός αυτό, η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο, που είχε ξανά βασικό τον Μανδά, ήξερε ότι έχει μεγάλη ευκαιρία να πάει σε ένα... αδιανόητο +3 στην κορυφή του Campionato και παρότι το ματς έδειξε να στραβώνει από την αρχή, τα κατάφερε.

Ο Ενζολά έκανε το 0-1 στο 21' για τους Σάρδους με πλασέ από κοντά, όμως στο 36' ο Ίσακσεν με εκπληκτικό σουτ στο παραθυράκι ισοφάρισε για τους Laziali. Οι γηπεδούχοι στο δεύτερο μέρος πίεσαν για τη νίκη που θα τους απογείωνε και είχαν τις ευκαιρίες και στο 83' βρήκαν το πολυπόθητο γκολ χάρη στην κεφαλιά του Πιναμόντι, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Την τρελή πορεία της συνέχισε η Φροζινόνε που με δύο γκολ στην επανάληψη λύγισε με 2-0 την Τορίνο φτάνοντας τις 5 νίκες και ανεβαίνοντας στην 6η θέση της βαθμολογίας.