Με 23 «εκλεκτούς» στο Περιστέρι ο Βόλος ELABET: Η αποστολή κόντρα στον Ατρόμητο

Ο Βόλος ELABET ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. O τεχνικός της ομάδας, Χουάν Κάρλος Γκαρίδο, ανακοίνωσε την αποστολή που αποτελείται από 23 ποδοσφαιριστές, με μοναδική απουσία αυτή του τιμωρημένου Μεντίλ.

Η ομάδα της Μαγνησίας στρέφει πλέον όλη της την προσοχή στο κρίσιμο εκτός έδρας παιχνίδι της Δευτέρας (2/11, 18:00) στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Μετά την οριστική απόρριψη της έφεσης, ο Χουάν Κάρλος Γκαρίδο στερείται τις υπηρεσίες του τιμωρημένου Μεντίλ, γεγονός που αποτελεί και το μοναδικό «πονοκέφαλο» για το τεχνικό τιμ.

Με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα δώσει βαθμολογική «ανάσα» και ψυχολογία, ο Βόλος ELABET ταξιδεύει στην Αθήνα έχοντας στην αποστολή τους εξής 23 παίκτες:

Σιαμπάνης, Γεροφωκάς, Γκάμπριελ, Μύγας, Κάτσικας, Κάργας, Ατζιάκουα, Λυκουρίνος, Λεκές, Φάμπιο, Νεγιού, Μπέρνιτς, Κόμπα, Γρόσδης, Γκαραβέλας, Ρεγκίς, Γκονζάλες, Καμπελά, Τζόκα, Φουρτάδο, Λάμπρου, Χαραλαμπόγλου και Ουρτάδο.