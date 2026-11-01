Με 4-4-2 ο ΠΑΟΚ και Μοναστηρλή κάτω από τα δοκάρια (pic)

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Το 4-4-2 δοκιμάστηκε, βγήκε απέναντι στην ΑΕΚ και ο Αλέσιο Λίσι κινείται με την ίδια συνταγή και κόντρα στον Αστέρα AKTOR. Φανέλα βασικού στον Μοναστηρλή.

Ένατη αγωνιστική στη Super League, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR, θέλοντας να σημειώσει τη δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας νίκη του, μετά απ' αυτή επί της ΑΕΚ.

Ο Δημήτρης Μοναστηρλής παίρνει ξανά θέση βασικού κάτω από τα δοκάρια, ενώ η τετράδα της άμυνας δεν έχει αλλαγές συγκριτικά με την ΑΕΚ, καθώς Γιαννούλης, Κόστα, Χατζηδιάκος και Κένι ξεκινούν μπροστά από τον 22χρονο κίπερ.

Ο Χρήστος Ζαφείρης επιστρέφει στο πλευρό του Σανταμαρία, με τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς κα Σόλα Σορετίρε να αναλαμβάνουν τα εξτρέμ. Στην κορυφή της επίθεσης οι Σιμόν Μπάνζα και Σερίφ Εντιαγέ, με τον Αλέσιο Λίσι να διατηρεί το 4-4-2 ως σχηματισμό.

Για τον φιλοξενούμενο Αστέρα, ο Παπαδόπουλος θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας, με τους Μέντες, Μπρόρσον, Σίλβα και Κώτσιρα να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας. Στα χαφ οι Έντερ και Κουρμπέλης, με τους Ρικαρντίνιο, Ορόσκο και Κιμπιόκα σαν μεσοεπιθετική τριάδα, πίσω από τον Μακέντα, που ξεκινά στην κορυφή.