Γ Εθνική : Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες της 4ης και 6ης αγωνιστικής

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Με αρκετά γκολ, σημαντικά διπλά και ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις συνεχίστηκε η δράση στη Γ' Εθνική, με τη διεξαγωγή της 4ης αγωνιστικής στους δέκα ομίλους του πρωταθλήματος.

Στον 1ο όμιλο, Ξάνθη και Δόξα Δράμας ξεχώρισαν με τις εμφατικές νίκες τους επί του Απόλλωνα Παραλιμνίου και του Μέγα Αετού Ορφανού αντίστοιχα, αμφότερες με 5-1. Ο Ορφέας Ελευθερούπολης επικράτησε με 3-0 του ΠΑΟΠ Νέας Αμισού, ενώ η Καβάλα έμεινε στο 0-0 με τη Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου.

Στον 2ο όμιλο, ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας πήρε τη νίκη με 1-0 απέναντι στην ΜΠΑΜ FC, ενώ οι Ακρίτες Συκεών πέρασαν από την έδρα της ΑΕ Πολυκάστρου με 3-2.

Στον 3ο όμιλο, ο ΠΑΣ Γιάννινα επιβλήθηκε με 4-0 του ΑΣ Βατολάκκου, ενώ στον 4ο ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου συνέτριψε με 5-0 τον Διγενή Νεοχωρίου.

Στον 5ο όμιλο, ο Αστέρας Σταυρού επικράτησε εκτός έδρας του Ταμυναϊκού με 3-1, ενώ στον 6ο Παναχαϊκή και Παναιγιάλειος πανηγύρισαν νίκες με 3-0.

Στον 7ο όμιλο ξεχώρισε το 4-0 του Πανθουριακού επί του Αστέρα Βλαχιώτη, ενώ στον 8ο ο Απόλλων Σμύρνης πέρασε με 4-1 από την Αμφιάλη.

Τέλος, στον 9ο όμιλο η ΑΕ Μυκόνου επικράτησε με 3-0 του Εθνικού Αστέρα, ενώ στον 10ο ο Γιούχτας νίκησε με το ίδιο σκορ την ΑΕ Νεάπολης.

Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες μέσα από το up2sports:

1ος όμιλος (4η αγωνιστική)

Δόξα Ν. Σιδηροχωρίου - Καβάλα 0-0

Άρδας Καστανεών - ΑΕ Θράκης 0-1

Ορφέας Ελευθερούπολης - ΠΑΟΠ Ν. Αμισού 3-0

ΑΟ Ξάνθης - Απόλλων Παραλιμνίου 5-1

Δόξα Δράμας - Μέγας Αετός Ορφανού 5-1

2ος όμιλος

Πανεδεσσαϊκός - Φοίνικας Πολίχνης 1-2

Ποσειδών Ν. Μηχανιώνας - ΜΠΑΜ FC 1-0

Αστέρας Αγ. Νικολάου – ΠΑΟΚ Κρηστώνης 0-1

Μακεδονικός - Ηρακλής Θερμαϊκού 0-0

ΑΕ Πολυκάστρου - Ακρίτες Συκεών 2-3

Ρεπό : Κιλκισιακός

3ος όμιλος

ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΣ Βατολάκκου 4-0

Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας - ΦΑΣ Νάουσα 1-1

Μακεδονικός Σιάτιστας - Θύελλα Κατσικά 2-1

Βέροια - Εορδαϊκός 2-1

Δόξα Μασχολουρίου - Αναγέννηση Άρτας 1-0

Ρεπό : Καστοριά

4ος όμιλος

Πιερικός - Ανθούπολη 2-1

Ρήγας Φεραίος - Ηρακλής Λάρισας 2-0

ΑΕ Καρίτσας - ΑΟ Τρίκαλα 0-2

ΠΟ Ελασσόνας - Σαρακηνός 1-1

Διγενής Νεοχωρίου - Εθνικός Ν. Κεραμιδίου 0-5

Ρεπό : Ερμής Εξοχής

5ος όμιλος

Διαγόρας Αγ. Παρασκευής - ΑΟ Καρύστου 2-0

Αναγέννηση Σχηματαρίου - Φωκικός 1-1

ΠΑΣ Λαμία - ΑΟ Νέας Αρτάκης 0-0

ΑΠΣ Κηφισσός - Κατσαντώνης Αγράφων 3-1

Ταμυναϊκός - Αστέρας Σταυρού 1-3

Ρεπό : ΑΟ Θήβα

6ος όμιλος

ΟΦ Αγ. Ματθαίου - Παλληξουριακός 1-2

Τηλυκράτης - ΑΟ Λεβάντε 3-0

ΠΑΣ Πρέβεζας - ΑΕ Λευκίμμης 2-1

Παναιγιάλειος - Παναγρινιακός 3-0

ΑΟ Πλαταριάς - Παναχαϊκή 0-3

Ατρόμητος Πατρών - Άρης Φιλιατών 1-0

7ος όμιλος

Πέλοπας Κιάτου - Πανθυρεατικός 3-0

Πανθουριακός - Αστέρας Βλαχιώτη 4-0

ΑΟ Μιλτιάδης - Παναργειακός 1-1

Αστέρας Αμαλιάδας - ΑΟ Λουτράκι 0-1

Ερμής Κιβερίου - Τέλος Άγρας 1-0

Ηρακλής Ξυλοκάστρου - ΠΑΣ Κόρινθος 2-1

8ος όμιλος

Προοδευτική - ΠΑΟ Ρουφ 0-2

Αιγάλεω - Δόξα Βύρωνος 2-2

Διαγόρας Ρόδου - Απόλλων Καλυθιών 2-0

Αμφιάλη - Απόλλων Σμύρνης 1-4

ΑΕΡ Αφάντου - Ιάλυσος 2-0

Εθνικός - Ιωνικός 2-0

9ος όμιλος

Θύελλα Ραφήνας - Πανναξιακός 0-0

Αχαρναϊκός - Αστέρας Βάρης 1-2

Εθνικός Αστέρας Καισαριανής - ΑΕ Μυκόνου 0-3

Σαρωνικός Αναβύσσου - ΑΟ Νέας Ιωνίας 0-2

Ηλιούπολη - Αστέρας Μαγούλας 0-1

Ρεπό : Ηλυσιακός

10ος όμιλος

Ατσαλένιος - ΑΟ Αγίου Νικολάου 1-1

Χερσόνησος - Εργοτέλης 0-0

ΑΟ Επισκοπής - Χανιά 1-2

Πλατανιάς - Ρεθυμνιακός 0-2

ΑΟ Τυμπακίου - Πανακρωτηριακός 1-0

Γιούχτας - ΑΕ Νεάπολης 3-0