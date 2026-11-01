Δεύτερος τίτλος καριέρας για Βασερό

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Ο Βαλεντέν Βασερό ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την τρομερή εβδομάδα του στη Βασιλεία (ATP 500), καθώς γύρισε το ματς με τον Γίρι Λεχέτσκα και κατέκτησε τον τίτλο.

Ο 27χρονος Μονεγάσκος (No.31) νίκησε τον Τσέχο (No.21) με 2-6, 6-3, 6-3, πανηγυρίζοντας τον δεύτερο τίτλο της καριέρας του στο ATP tour, μετά τον περσινό του θρίαμβο στο 1000άρι της Σανγκάης.

Παράλληλα, έγινε ο πρώτος τενίστας από το Μονακό που κατακτά τίτλο σε τουρνουά ATP 500 από το 2009, όταν ξεκίνησε η συγκεκριμένη σειρά διοργανώσεων.

Η νίκη απέναντι στον Λεχέτσκα ήταν η τρίτη του Βασερό μέσα στην εβδομάδα απέναντι σε παίκτη του Top 25, αφού στην πορεία του προς τον τίτλο, νίκησε το Νο.11 Ραφαέλ Χόδαρ στον δεύτερο γύρο και το Νο. 13 Τέιλορ Φριτζ στα ημιτελικά.